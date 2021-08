Olíznout poštovní známku, napsat „ahoj, je tu krásně“ a hodit pohlednici do poštovní schránky. Zatímco v minulém století bylo posílání papírových pozdravů z letní dovolené běžné jako fronta na banány, teď je to spíše koníček hrstky nadšenců. Sehnat v Mostě pohlednice s tématikou města už není tak snadné. Venkovní trafiky zmizely a turisté raději posílají vlastní fotky přes mobily. Třeba jako 30letá Kateřina, která ve středu 4. srpna poprvé navštívila jezero Most. „Kdyby tu prodávali pohlednice, tak si žádnou nekoupím. Jezero si nafotím na mobil, napíšu jsme tady a fotku pošlu, komu chci,“ řekla návštěvnice.

Přesto stále existují lidé, kteří pohlednice vyžadují. „Zájem o ně stále je,“ shodlo se několik mosteckých prodejců, které Deník oslovil. Například v tabáku v Rozkvětu nabízejí i pohledy s tématikou starého Mostu. „Posílání pohlednic je tradice, kterou je dobré udržovat. Já jsem příznivec,“ řekl 40letý Martin z Mostu, který ze stojánku vybral motiv motorky. „Pro synovce, který je na táboře,“ vysvětlil. Kdyby byl turistou, koupil by si pohled s Mostem, stejně jako to udělal na výletě v Karlových Varech, kde si vybral výjev z lázeňského města.

Navzdory snaze fanoušků svět pohlednic udržet počet odeslaných listovních zásilek dlouhodobě klesá. „Lidé upřednostňují elektronickou formu komunikace,“ potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Vydavatel Jaroslav Hron z Mostu přirovnal klasické pohlednice k mincovním telefonním automatům nebo telegramům. „Papírové pohledy jsou dnes takovým polopřežitkem. Je to dáno dobou, lidi si všechno sami fotí a pozdravy z výletů si posílají na mobil. Dotyčný to vidí za vteřinu a je to zadarmo,“ sdělil Hron, který před deseti lety vydal osm druhů pohlednic nového Mostu, což obnášelo tisíce kusů. Tehdy najal fotografa, chodili po Mostě a fotili nejhezčí místa, například Hněvín, kostel a divadlo. Část těchto pohlednic lze ve městě stále koupit.

Pošta nabízí výrobu papírových pohlednic z digitálních fotek a jejich odeslání kamkoliv do světa.Zdroj: Deník/Martin VokurkaČeská pošta, jejíž mostecké pobočky místní pohlednice také prodávají, zaznamenává vyšší poptávku právě o letních prázdninách, kdy lidé častěji jezdí na výlety a chtějí se s tím pochlubit příbuzným či známým. Pošta, která čelí silné konkurenci soukromé elektronické korespondence a sociálním sítím, nabízí i kombinaci tradičního a moderního pozdravu z dovolené. Jedná se o aplikaci Pohlednice online, která mění digitální fotku na papírovou pohlednici. Jak to v praxi vypadá?

Kdo chce poslat například babičce v Ostravě klasickou maloformátovou pohlednici s jezerem Most, lokalitu si sám vyfotí a snímek nahraje do aplikace z počítače, telefonu nebo foťáku. Pak doplní text pozdravu a adresu, zaplatí online 29 korun a vše odešle. Pošta fotku s textem následující den vytiskne na kvalitní pohlednicový papír a další den doručí adresátovi do schránky v ČR a s příplatkem i do ciziny.

„Taková pohlednice je unikátní v tom, že si jezero či jiné místo nafotí každý sám podle sebe, zatímco v trafikách či informačních centrech je omezený výběr pohlednic. Navíc osobní snímek udělá mnohdy adresátům větší radost než prefabrikovaný. Velká přidaná hodnota je také v tom, že ne všude je možnost koupit si pohlednici nebo známku,“ sdělil mluvčí České pošty. Cena papírové online pohlednice je srovnatelná s nabídkou některých obchodů. Například v papírnictví v mosteckém Centralu stojí pohled Mostu 10 korun, což se známkou dělá celkem 29 korun.

Turista může koupit pohlednice Mostu hned na vlakovém nádraží, kde prodejna novin a časopisů nabízí čtyři druhy za 5 či 6 korun. „Kupují se celý rok,“ řekla prodavačka. „S jezerem Most ještě nemáme,“ dodala.

V děkanském kostele mají pohledy s fotkami chrámu a stojí 4 nebo 5 korun. V oblastním muzeu lze za 20 korun koupit i originální puzzle pohledy a další druhy nabízí trafika v Prioru, kde také prodávají známky.

Nejvíc pohlednic Mostu nabízí Turistické informační centrum v přízemí radnice.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Nejlevnější pohlednice a také největší výběr nabízí Turistické informační centrum sídlící v přízemí radnice. K mání tam jsou desítky druhů a některé stojí jen tři koruny. Na pohledy s rekreací u jezera Most si lidé ještě musejí počkat, protože rekreační lokalita zažívá v tomto roce první letní sezonu a zázemí tam vzniká postupně. „Pohlednice s jezerem Most ale plánujeme vydat,“ řekla pracovnice centra Miroslava Sitteová. Centrum nabízí s jezerem Most turistickou vizitku, hrneček, turistickou známku, magnetku a trojjazyčný informační leták s desítkou fotek.

Mosteckým fenoménem jsou pohledy s tématikou starého Mostu, které lidé chtějí vlastnit z nostalgie. Hron kdysi vydal reedici 17 pohlednic Mostu a Litvínova z let 1900 až 1930. Cena jednoho kompletu byla 55 korun a celkem se jednalo o několik tisíc kusů. „Za ty roky se to vyprodalo. Zbývají mi jednotky kusů,“ řekl vydavatel.

Originály pohledů z města zbouraného kvůli těžbě uhlí jsou předmětem zájmu filokartie. Sběratelé jsou ochotni za některé historické kousky zaplatit třeba i dva tisíce korun.