V tramvaji promluví ženský hlas z reproduktoru. „Most, první náměstí,“ oznamuje název zastávky. „Tady přece žádné náměstí není,“ komentuje výstup na třídě Budovatelů u Centralu překvapená žena.

Podivnosti v Mostě. | Video: Martin Vokurka

První náměstí není ze zastávky vůbec vidět. Je schované za obchodním domem. Matoucího názvu zastávky si už dříve všimli odborníci na architekturu a veřejný prostor, podle nichž i takové zdánlivé drobnosti zhoršují orientaci ve městě.

V centru Mostu lze však najít mnohem větší překvapení. Například na rušné křižovatce u Prioru směrová cedule na sloupu už řadu let špatně naviguje. Je na ní nápis Moskevská, ale ukazuje směrem do ulice Josefa Skupy. A to není všechno.

Na autobusové zastávce v ulici Josefa Skupy jsou dva pařezy od pokácených stromů. „Autobus někdy zastaví tak, že dveře jsou hned nad pařezem. Když vystupujete, tak můžete zakopnout a stane se vám úraz. Už jsem to hlásila, ale stále se nic neděje,“ rozčílila se v autobusu linky 30 jedna z obyvatelek Skupovky.

Autobusová zastávka v ulici Josefa Skupy s pařezy.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Jiné potíže hlásí na opačné straně Mostu senioři ze sídliště Pod Lajsníkem. Spodní autobusová zastávka ve směru do nemocnice je léta bez lavičky, takže lidé tam stojí nebo sedí na obrubníku jako žebráci. „Vadí mi to. Lavička by tu měla být samozřejmost,“ povzdechl si na zemi 76letý Mostečan.

„Lavička dřív byla v přístřešku, ale pak ji odstranili. Přístřešek je k ničemu. Je daleko od nástupiště, takže když prší, musíte z něj na autobus utíkat, aby vám neujel,“ řekla další cestující, také v seniorském věku.

Ale zpět do centra, konkrétně ke spodní budově bývalých Tří sýrů. Existuje tam hodně bizarní místo, které připomíná svět z Alenky v říši divů nebo optický klam. Jedná se o schodiště, které končí ve zdi. Schody jsou součástí menšího prostoru, kterým se dříve vstupovalo do již zrušené suterénní prodejny textilu.

Po zástavbě dalším schodištěm, které vede nahoru k Raiffeisenbank, vznikla dole slepá ulička. Navazuje na ni třetí schodiště, takže při pohledu z hlavního chodníku na třídě Budovatelů se chodci může „zamotat“ hlava jako u obrázků paradoxních labyrintů od nizozemského umělce M. C. Eschera.

Méně sugestivní, ale rovněž nepochopitelný je konec pěšího ochozu socialistického obchodního střediska Rozkvět. Tento ochoz končí na severní straně ve zdi věžové domu, do kterého je konstrukčně veden jako slepé přemostění silnice ulice Ve Dvoře. Žádné dveře, žádný průchod. „Takhle je to tu odjakživa,“ řekla jedna z místních obyvatelek.

Lidi si stěžují na rozježděné trávníky za panelákem v ulici Růžová.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

K podivnostem lze přiřadit i jeden nešvar – jízdy nákladních aut po chodnících a trávnících. „Je to tankodrom!“ řekl obyvatel dlouhého paneláku v ulici Růžová, za kterým je rozježděný trávník na obou stranách chodníku.

Hluboké rýhy, kde se drží dešťová voda, se táhnou mezi domem a plotem speciální školy. „Maminka chodí o berlích a když tu jeden náklaďák stál, tak ho musela obejít po trávě. A ti chlapi se ještě usmívali,“ řekl rozmrzele návštěvník sousedního věžáku, kde žije hodně starých lidí.

