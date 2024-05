Deset let uplynulo od opravy největšího mosteckého podchodu, který pod kolejemi vlakového nádraží zkracuje lidem cestu do Rudolic. Před rokem 2014 byl tunel pro pěší značně poškozený, plný odpadků, výkalů, děr, a bez osvětlení.

Podchod na nádraží v Mostě, aktuální stav 10 let po opravě. | Video: Martin Vokurka

Po vyčištění a sanaci za víc než dva miliony korun se podchod daří městu udržet v provozuschopném stavu, i když nyní musí dělníci na několika místech opravovat podlahu.

Reportér Deníku natočil krátké video, které ukazuje současný stav podchodu. Vstup z obou stran je přes turniket, který po stisknutí zvonku na dálku otevírá městská policie. Uvnitř jsou kamery.

Tunel lze po příjezdu do Mostu využít jako alternativní pěší trasu k jezeru Most a zpět. Na výstupu v Rudolicích navazuje na podchod asfaltový chodník, který vede přes most nad řekou Bílina, kde po zabočení vlevo začíná polní cesta podél zahrádek.

Na konci cesty je novější štěrkový chodník, po kterém se dá pohodlně a mimo rušná sídliště dojít podél řeky k areálu u kostela a pokračovat k rekreačnímu jezeru po místních značených komunikacích.

Přestože podchod slouží k bezpečnému překonání železničního koridoru, někteří lidé stále raději chodí přes koleje. Vede k nim vyšlapaná pěšinka.

