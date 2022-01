Počet obyvatel Mostu letos zřejmě klesne pod hranici 63 tisíc

Městu Most stále klesá počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Do nového roku 2022 město vstoupilo s 63 168 registrovanými obyvateli, což znamená meziroční pokles o 661 lidí. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnila radnice.

Město Most | Foto: Deník/Martin Vokurka

Víc Mostečanů umírá, než se rodí a víc lidí se z pobytu odhlašuje, než přihlašuje. Pro srovnání: v roce 2006 radnice evidovala 67 589 obyvatel. Jejich úbytek se zastavil pouze v letech 2010 až 2012, ale od té doby populace nadále slábne. Most se navzdory tomu rozšiřuje do okolní krajiny, kde se pole mění v pozemky pro výstavbu rodinných domů.