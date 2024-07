Most - Před jednáním s úředníky budete muset ukázat na výzvu kapsy a tašky, zda v nich nemáte revolver, kudlu nebo železného boxera.

Mostecký magistrát bude zřejmě hlídaný jako letiště, soud nebo banka. Politici, úředníci a strážníci se radí, jak to udělat, aby co nejméně omezili mírumilovné návštěvníky a kontrolami neochromili chod úřadu. Jako první rozhodnutí padlo, že koupí detekční rám. Úřad to veřejně oznámil v pátek ráno.

Magistrát už urychleně zavedl přísnější bezpečnostní opatření v hlavní budově radnice, kde ve středu strážníci zadrželi rozrušeného 24letého O. F. s plynovou pistolí, který podle svědků ohrožoval úřednice a po zadržení se pokusil na policii oběsit. Radnice se obává násilí, střelby nebo potyček s noži, které by mohly na chodbách úřadu skončit smrtí nevinných lidí – úředníků, dospělých klientů nebo dětí. Magistrátem projde v úřední den i několik tisíc lidí, hlavně žadatelé o sociální dávky a jejich početné rodiny s kočárky.

„Doporučuji také, aby v kancelářích byla bezpečnostní tlačítka pro rychlé přivolání pomoci,“ řekl Deníku Bronislav Schwarz, ředitel městské policie, který je zodpovědný za bezpečnost lidí na magistrátu. „Detekční rám uvítám, ale nechceme ho za každou cenu. Samozřejmě že se najdou občané, kterým bude detektor vadit a budou nás kritizovat, ale ostatní tím rádi projdou, protože pochopí, že jim chceme zajistit maximálně bezpečné prostředí,“ dodal Schwarz. Pokud rám ani tlačítka nebudou, chce Schwarz posílit hlídky. Nevylučuje, že strážníci budou na úřadu sloužit minimálně ve dvou. „Je to potřeba,“ uvedla Vlasta Jakubcová, vedoucí sociálního odboru magistrátu. Úřednice, na kterou měl O. F. zamířit, si vzala den volna. „Není pravda, že se zhroutila. Je v pohodě, šla na plánovanou prohlídku k očnímu lékaři,“ uvedla Jakubcová.

Úřad práce chce natáčet i rozhovory

Podle ředitele úřadu práce Oldřicha Malého nastal čas, aby obě instituce řešily bezpečnost společně. „Budu to řešit, až přijedu. Dám si schůzku s primátorem,“ řekl včera Deníku Malý, který byl na služební cestě v Uherském Hradišti. „Uvítám jakákoliv opatření, které povedou k větší bezpečnosti lidí v celé budově,“ sdělil Malý.

Úřad práce chce ještě letos ve své litvínovské pobočce začít nahrávat a archivovat rozhovory s klienty, nasadit kamery a bezpečnostní sklo do kanceláří. „Agresivita lidí se po snížení dávek stupňuje. Mají méně peněz a dávají to najevo,“ uvedl Malý.

Mostecká radnice přijímala opatření postupně, ještě před středečním incidentem. V minulosti jeden člověk na úřadu vyhrožoval, že se upálí.

Pokud město koupí detekční rámy, budou jimi muset procházet všichni. „Jinak opatření nemá smysl,“ uvedl Schwarz. Není vyloučeno, že rámy budou jen v nejrizikovějších patrech. Magistrát chce některá pracoviště, zejména Czech Piont, přesunout do přízemí, aby své klienty co nejméně omezil.