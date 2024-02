V Centralu je cítit napětí. Prodavači a prodavačky by se měli na zákazníky usmívat, ale jsou ve střehu. Hlavně odpoledne a večer. S neklidem čekají, co zase přijde nebo přiletí. Den za dnem čelí obtěžování a vulgaritám od dětí, které se v obchodním domě poflakují. „Už je to neúnosné,“ svěřuje se prodavač Lukáš Havelka.

Nervozita graduje po 16. hodině, kdy se uvnitř schází nejvíc teenagerů. „Jsou sprostí na nás, co tu pracujeme, i před zákazníky. Já sám už jsem musel několikrát volat přímo na dispečink ostrahy, aby k nám dolů někdo přišel, protože už se to nedalo vydržet. Normální lidé se sem bojí a ostraha centra toho moc nezmůže. Tahle situace tu nikdy nebyla takhle zlá,“ dodává prodavač. Podle něj se jedná o party dětí ve věku odhadem od 8 do 17 let. Hodinářovi dokonce lezli do zavřeného stánku a jsou extrémně vulgární. „Aby na nás před zákazníky bezdůvodně pořvávali do obchodu, s prominutím, že jsme mr*** a ku*** a tak dále, to už je opravdu moc,“ upozorňuje Havelka. Klidnější jsou podle něj jen směny, kdy je v ostraze ostřejší chlap, ale jeden všechny party neuhlídá.

Podobně hovořil i personál dalších provozoven. Ženy si přály zůstat v anonymitě, aby nebyly terčem msty. „Mládež se tu chová fakt nehorázně. Jsou sprostý, řvou a i na mě plivali,“ popsala trápení prodavačka, která pracuje v Centralu pátým rokem. „Furt provokují, jako že chtějí něco ukrást, ale je to vyloženě provokace. My se začínáme bránit, aby tady neprudili, aby se zklidnili, nebo šli ven. Někteří se stáhnou, ale někteří ne, a pokračují. Řekla bych, že poslední dva roky se to zhoršuje,“ povzdechla si. I když jsou děti drzejší a agresivnější, ještě ji neuhodily. „To ne, zaplaťpánbůh! Ale s kolegyněmi někdy cítíme ohrožení, obzvlášť večer, když jich je tu hodně. Nemáme ten příjemný, bezpečný pocit,“ dodala prodavačka. Sama nikdy nevolala ostrahu ani policii. Spoléhá se na okřikování výrostků. Ti se zdržují hlavně na takzvaném „náměstíčku,“ což je velká plocha v přízemí u travelátoru.

Plivou prodavačkám i do jídla

„Občas plivou na zem, na nás, na zboží. Jsou to nevychovaný děcka. A nikdo s tím nic nedělá,“ řekla další prodavačka, která zahlédla i malé žebráky loudící peníze. „Ochranka se sice snaží, ale co je to platné, když děcka přejdou na druhou stranu a pak jsou zase tady a zase něco vyvádějí.“

Zaměstnankyně sousední provozovny vyprávěla, jak její kolegyni někdo plivl do kafe na pultíku. „Plivou i do jídla a utečou, takže nevidíte, kdo to byl. Oni ví, že bude zle,“ řekla obchodnice. „Několikrát jsem do plivance nechtěně sáhla a měla jsem ho i ve vlasech. Byla jsem zhnusená. Když na ně ochranka vlítne, tak se ta svoloč snaží všechno okecat. Mají z toho srandu,“ rozčílila se prodavačka. Podle ní darebáky přitahuje v zimě do volně přístupné budovy teplo, sucho, lavičky a veřejná wifi. „Už se tu prostě cítím ohrožená a bojím se počítat tržbu, když tu kolegyňka večer není,“ řekla prodavačka a doplnila: „I jiný ženský jsou nešťastný.“

Jedna z nich upozornila, že přítomnost partiček kazí byznys. „Někteří zákazníci nám říkají, že už raději jezdí do Teplic,“ svěřila se prodavačka značkového zboží v přízemí.

Její tvrzení vůbec nepřekvapilo dvě obchodnice pracující naproti. „Mládež je drzejší. Nejvíc o víkendu. Sobota je úplně tragická. Když jsou tu školáci dopoledne v týdnu, tak se můžou dát podněty sociálce, ale odpoledne na ně nemůžou. A to je problém, protože ochranka nemá pravomoce vyhnat každého. Policie tudy projde jen občas,“ upozornila jiná prodavačka. Podle ní se nedá otevřená budova před omladinou ohlídat. „Opírají se o výlohy, cintají na ně pití, plivou, válejí se na lavičkách, jsou hluční a vulgární. Takže na ně řveme. Nenecháváme si to líbit, i když si nás točí na mobil,“ svěřila se kurážnější prodavačka, která pracuje v Centralu přes deset let. Dřív prý tolik potíží nebylo. „V obchodě nám nehraje rádio, ale když tu máme zákazníky, tak se kvůli hluku venku musíme překřikovat. Taková směna je pro nás náročnější. Napětí je tu prostě znát,“ řekla. Její kolegyně viděla i bitky. „Vyloženě se tu prali. Mám informaci, že některé zaměstnankyně se už bojí být v práci, protože neví, co mládež udělá příště,“ upozornila.

Podle vedení Centralu jsou nepříjemnosti v obchodním domě důsledkem špatné sociální situace v regionu. „Celkově sledujeme, že mladiství volí více expresivnější a agresivnější výrazy. Bohužel toto není jen o chování v našem nákupním centru, ale celkově ve společnosti. Děti toto chování kopírují od svých rodičů, ve škole od svých vrstevníků, slyší politiky hrubě hovořit a bohužel si ho osvojují a používají ve veřejném prostoru,“ uvedl Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace společnosti EPG, která Central vlastní. Podle něj se velmi často v Centralu stává, že mladiství chtějí slovní konflikt se zákazníky či nájemci záměrně vyvolat, a je proto potřeba velké trpělivosti jim toto neumožnit.

„Již delší dobu aktivně spolupracujeme s městskou policií, státní policií a OSPODem. A tato kooperace se nám vyplatila, protože pravomoce ostrahy našeho centra jsou v tomto případě velmi omezené. Již v minulosti byly děti školou povinné předávány OSPODu. Tedy negativní trend pohybujících se malých dětí v době, kdy mají být ve škole, jsme zvrátili,“ dodal Malý. Zároveň netajil, že Central aktuálně trápí mladiství v pozdně odpoledních hodinách. „Mohu potvrdit, že připravujeme taková režimová opatření, která nebudou tolerovat nevhodné chování mladistvých,“ ujistil.

Policie oznámila, že problém vnímá a snaží se k němu aktivně přistupovat. Ve čtvrtek 9. února proběhla schůzka vedení Policie ČR v Mostě, Městské policie Most a ředitele Centralu. „Tomu byla doporučena konkrétní opatření a byly domluveny společné aktivity,“ sdělil policejní mluvčí Václav Krieger. Podle něj policejní hlídky vykonávají zvýšenou obchůzkovou činnost v centru města, ale i v samotném obchodním domě, již několik let. „V Centralu nedochází ke zvýšenému protiprávnímu jednání mladistvých partiček. Obchodní dům prochází policisté několikrát denně v nepravidelných intervalech,“ informoval Krieger.