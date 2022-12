Pětatřicetiletý obchodník Jiří Zeman z Mostu je pravidelným dárcem krevní plazmy. Absolvoval už přes dvě stě odběrů a významně tak pomohl s výrobou léků zachraňujících lidské životy. „Na odběr plazmy chodili můj táta a děda, což byli horníci, kteří dávali hlavně krev a dostali za to Janského medaile. Díky nim jsem si uvědomil, že je správné takto pomáhat druhým lidem a začal jsem chodit na odběry taky. Teď dávám jen plazmu, protože odběrové centrum mám blízko práce a mohu chodit dvakrát měsíčně a navíc večer, takže si nemusím brát volno,“ řekl Zeman. Lidí jako on jsou v Mostě stovky, ale pořád to nestačí. Poptávka po plazmě totiž narůstá, protože stále více lidí potřebuje léky, které z jiného materiálu nelze vyrobit.