Vydrží starý krytý bazén v centru Litvínova sloužit do doby, než město postaví moderní plaveckou halu u Koldomu? Na tuhle otázku zatím nikdo neumí odpovědět. Výstavba lepší plovárny měla začít loni, ale město ji nemohlo zahájit kvůli potížím se zakázkou. Proto chystá vyhlášení nové soutěže, ale zároveň čelí obavám ze zdražování. Z řad kritiků zaznívají hlasy, zda nenastal čas celý projekt přehodnotit.

V polovině února se bazén v ulici Ruská musel na několik dní zavřít. Důvodem bylo prasklé potrubí, ze kterého voda unikala do strojovny. Zda bude podobných poruch přibývat, se nedá odhadnout. Snahou provozovatele je prodloužit životnost technologie a udržet bazén pro veřejnost co nejdéle. K tomu se opět využije pravidelná letní odstávka, která zahrne nejnutnější opravy. „Řešíme odborné posudky na statiku, abychom měli jistotu, že je vše v pořádku,“ řekl jednatel městské společnosti SPORTaS Miroslav Otcovský.

Litvínov zatím nemůže zahájit stavbu plavecké haly za stovky milionů korun. Zastupitelstvo má na jaře rozhodnout o novém tendru. Ten loňský nevyšel, protože podpisu smlouvy se zhotovitelem zabránilo správní řízení u antimonopolního úřadu. Koncem března by mělo zastupitelstvo řešit novou zadávací dokumentaci a podrobnosti k celému projektu.

Takto má vypadat nový plavecký bazén z v Litvínově.Zdroj: Město Litvínov

Opozice očekává další problémy. „Podstatná věc je, že stavební práce asi podraží a nejspíše se zhorší rentabilita provozu bazénu, protože roste cena energie. Nemůžeme vyloučit ani další vnější vlivy, které mohou nastat a budou mimo naši kontrolu,“ upozornil Filip Marko (Litvínov DO TOHO!).

Navíc není jisté, zda město dostane dotaci 90 milionů korun od Národní sportovní agentury. Proto někteří opoziční politici navrhují změnu projektové dokumentace. To ale vedení města neplánuje, protože přeprojektování by vše vrátilo na počátek a zdržení by bylo ještě větší. „Na takovou změnu už podle mě není prostor,“ sdělila starostka Kamila Bláhová (ANO). Dodala, že o projektu se v předchozích letech diskutovalo dlouho a důkladně.

Součástí materiálu, který půjde do zastupitelstva, bude i aktualizace ceníku a analýza očekávaných provozních nákladů. Ty lze částečně upravit například výší vstupného. Radnice počítá i s tím, že starý bazén odstaví a přestane ho dotovat.

Opozice bude na jaře zřejmě znovu protestovat, pokud se odhadovaná cena novostavby přiblíží ke 400 milionům korun. Daniel Volák (ODS) v únoru dokonce doporučil přehodnocení strategických záměrů města. „Nečekají nás lehké finanční časy a měli bychom na to pružně reagovat,“ sdělil zastupitel.

Také podle Milana Šťovíčka (STAN) by město mělo výstavbu bazénu ještě zvážit kvůli rostoucím nákladům. Je i pro úpravu investičních priorit, aby se hospodaření města nedostalo do problémů. „Finance bychom měli řešit ještě v tomto volebním období a nečekat na nové složení zastupitelstva,“ řekl.

Podle radních se hospodaření města vyvíjí dobře a Litvínov má stále vysoký rating. Přesto radnice chystá revizi svého rozpočtu po 1. a 2. čtvrtletí a bude reagovat na vývoj české ekonomiky a případné další zdražování.

Výstavba plavecké haly měla začít loni v červnu, ale přípravy zastavilo správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ten začal v březnu řešit podnět na přezkoumání zakázky, který podala firma z Litoměřicka. Úřad po námitkách města letos v únoru rozhodl, že Litvínov neoprávněně požadoval v zakázce i zkušenost uchazečů s odbavovacím systémem, čímž diskriminačně omezil okruh potenciálních dodavatelů. Zakázka se mezitím automaticky zrušila, protože koncem prosince 2021 uplynula lhůta pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Město trvá na tom, že nepochybilo, ale už se nemůže odvolat. Sankci nedostalo, musí uhradit jen 30 tisíc korun za řízení.

Radnice zakázku vyhlásila v prosinci 2020. Soutěž vyhrála skupina Metrostav DIZ + OHL s nabídkovou cenou 327 milionů korun. O výběru nejvýhodnější nabídky rozhodlo loni v březnu zastupitelstvo.

Nová plavecká hala je podle schváleného projektu třípodlažní budova s šestidráhovým bazénem o délce 25 metrů a hloubce 1,3 až 1,8 metru. Projekt obsahuje i rekreační bazén s divokou řekou a vodními atrakcemi, dětské brouzdaliště, velkou vířivku, Kneippův chodník a na ochozu parní kabinu s prohřívárnou. V přízemí je recepce, vestibul s občerstvením, vstup na letní koupaliště i do krytého bazénu, kam se vchází přes převlékací kabiny, šatny, WC a sprchy oddělené pro muže a ženy. Ze vstupní haly vede schodiště a výtah do horního podlaží se saunovými provozy a cvičebním sálem. V suterénu je technické zázemí i gastro provoz pro letní koupaliště. Před výstavbou plavecké haly dojde k demolici objektu starých šaten letního koupaliště. Výstavba měla trvat 18 měsíců a otevření se plánovalo na rok 2023.

Projekt nové plavecké haly v Litvínově doprovázely řadu let spory. Zastupitelstvo projekt schválilo v roce 2012 a pak ho ještě několikrát upřesnilo, potvrdilo a projednávalo s veřejností. V roce 2015 se po mnoha výhradách politici usnesli, že umístění plovárny na Koldomu má smysl. Terčem kritiky byly hlavně rostoucí cena a výběr lokality. Jedna studie počítala s umístěním bazénu vedle zimního stadionu. Z technických důvodů neprošel ani návrh rekonstruovat zastaralou plovárnu v ulici Ruská nebo místo ní postavit nový areál.

Sousední Most výstavbu akvaparku nechystá. V roce 2003 přebudoval své termální koupaliště na aquadrom. Stálo to přes 270 milionů korun.

Historie bazénu

Se stavbou plaveckého bazénu v Litvínově se začalo přibližně v roce 1971. Náklady se pohybovaly kolem 31,2 milionu Kčs. Provoz začal v březnu 1973.

Bazén měří 25 metrů a má hloubku od 1 do 3,8 metru. S bazénem vznikl i litvínovský plavecký klub.