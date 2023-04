/ANKETA/ Berlín zavádí nová pravidla provozu bazénů a koupališť. Ženy nebudou muset nosit horní díl plavek. Jaká pravidla platí na koupalištích v Ústeckém kraji?



Vrchní díl plavek nebudou muset nosit návštěvnice koupališť a bazénů v Berlíně v sousedním Německu. Jak uvedl tamní list Berliner Morgenpost, vše začalo stížností ženy, která byla nucena opustit venkovní bazén, protože měla odhalený hrudník. Obrátila se na ombudsmana, který souhlasil, že šlo o diskriminaci na základě pohlaví, a následně úřady rozhodly, že zahaleny musí být primárně pohlavní orgány.

Na koupalištích v kraji se zatím k podobnému kroku nechystají, pravidla odívání jsou totiž benevolentní. „Pokud si nějaká dáma odloží vršek, tak si myslím, že ji plavčík nevyžene. V návštěvním řádu máme napsáno, že každý má být přiměřený oblečen, ovšem do jaké míry je vršek plavek přiměřený, to už specifikováno není,“ řekl vedoucí bazénu v Roudnici nad Labem Radek Šmejkal.

Podobně to vidí i v krytém bazénu v Bílině. „U nás žádný problém nikdy nenastal a situaci, kdy by se někdo pohoršoval nad odhalenou dámou, jsme nemuseli řešit, protože všichni mají kompletní plavky. Kdyby hypoteticky k něčemu podobnému došlo, tak bychom to řešili podle reakce veřejnosti, ale o nějakém striktním zákazu neuvažujme. O situaci v Německu samozřejmě vím,“ zmínila vedoucí plavecké haly v Bílině Diana Blahýnková.

Stejná odpověď zní i z Litoměřic. „My nic takového neřešíme. Pokud se žena jen koupe nebo opaluje a svých chováním nikoho nepohoršuje, tak ať si klidně horní díl plavek odloží,“ vzkázal vedoucí koupaliště v Litoměřicích Ladislav Beneš.

Nápis Městské lázně v Ústí nad Labem zdobí busta ženy s odhalenými ňadry. Tato historická skulptura jako by předznamenávala boj o právo žen chodit v bazénu nahoře bez. Zdá se však, že v Městských lázních by s tím problém mít neměly. V návštěvním řádu se plavek týká pouze formule „Návštěvník musí mít slušný a čistý koupací oděv“. „Nevím o žádném pravidle či nařízení, které by nově upravovalo pravidla odívání,“ sdělil Deníku David Zich z ústeckých Městských služeb, který má na starosti bazény a koupaliště.

Názory veřejnosti na koupání bez horního dílu plavek se různí podle věku, vyznání nebo osobních etických norem. „Já už na to nemám věk, abych se vystavovala. A upřímně řečeno, nelákalo by mě to ani jako mladou. Neuráží mě to, ale osobně bych do toho nešla,“ zhodnotila možnost koupání nahoře bez asi padesátiletá dáma, která neprozradila své jméno. „Já s tím problém nemám. Pokud se na to někdo cítí a nestydí se, nevidím důvod, proč by horní díl plavek měl být povinný,“ řekla Ivana Sedláčková z Ústí nad Labem, která je pravidelnou návštěvnicí jak ústeckého, tak děčínského krytého bazénu.

V minulosti už ale policie stížnost na odhalená ňadra řešila, a to v roce 2008 ve Vojkovicích na Brněnsku. Argumentem stěžovatele bylo, že na koupališti sledují nahotu i jeho děti.

Rovná práva pro všechny. Ženy, muže i nebinární

Když mohou být v bazénu muži s odhaleným hrudníkem, bylo by nespravedlivé, aby ženy musely být zahalené. Tak to zřejmě vnímala německá žena, jejíž příběh popsal německý deník Berliner Morgernpost. Za odhalená ňadra byla vykázána z koupaliště Treptow-Köpenick a za újmu požadovala 10 000 eur. Žaloba se sice neshledala s úspěchem, neboť neměla oporu v antidiskriminačním zákoně, ale ženě dal za pravdu veřejný ochránce práv. Koupaliště následně upravilo podmínky tak, aby všichni měli stejná pravidla pro odívání. Podle šéfky ombudsmanovy kanceláře Doris Liebscher jde o „rovná práva pro všechny Berlíňany, ať už jsou muži, ženy nebo nebinární“.

Ani samotní Němci nemají na „polonahé“ koupání žen a dívek jasný názor. Reprezentativní průzkum institutu pro výzkum veřejného mínění YouGov, který si nechala zpracovat agentura Deutsche Presse-Agentur, potvrdil, že 37 % respondentů by tento přístup nevadil a souhlasili by, aby neplatil úzus týkající se plavkového oblečení na koupalištích pod širým nebem. Na druhou stranu 28 % oslovených považuje koupání žen nahoře bez za „nevhodné".