Ještě víc, než se čekalo, skoro 200 tisíc hrubého. Na takovou měsíční výplatu si i s odměnami přišel exšéf středočeského krajského úřadu a od února nový ředitel ústeckého krajského úřadu, doktor práv Jiří Holub.

Výši odměn předních středočeských úředníků dlouho odmítal zveřejnit. Nakonec i pod tlakem ministerstva vnitra odhalil i vlastní příjmy. A ukázalo se, že nejvyšší měl on sám. V roce 2019 si měl podle dřívějších zpráv vydělat 1,64 milionu hrubého, podle aktuálního zjištění novinářů ze Seznam Zpráv to ale bylo ještě víc.

Podle kritiků přitom Holub plnil politická zadání exhejtmanky Středočeského kraje J. P. Jermanové i v souvislosti s rozhodováním o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba dva ANO). Holub Seznamu aktuální zjištění nekomentoval.

Deník se ho pokusil na věc zeptat v jeho nové práci. Redaktora v kanceláři nepřijal. Ale přes mluvčího úřadu vzkázal, že se k záležitosti nebude nijak vyjadřovat. „Z pohledu pana ředitele vše potřebné sdělil v úvodu jednání posledního zastupitelstva Ústeckého kraje,“ vysvětlil Martin Volf. Těm v polovině února sdělil, že jak v soukromém, tak i profesním životě se vždy řídil zákony. „Zcela zásadně to pak platí stran diskuzí kolem mé osoby v souvislosti s výkonem práce na krajském úřadě Středočeského kraje,“ zdůraznil Holub.

Deníku se k novým skutečnostem podařilo získat alespoň vyjádření ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO). „Věděl jsem, že tam úředníci brali odměny, nevěděl jsem, že on. Upřímně jsem se o to moc nezajímal, moc mě to netrápilo,“ řekl hejtman.

Ale jedním dechem vyloučil, že by plat dosahující i s odměnami 200tisícové částky hrubého mohl Holub brát i v Ústí. „Nejsme ve Středočeském kraji. Odměny budou konzultovány se mnou a věřte, že takové tady určitě nebudou,“ ujistil Schiller.

Platy a odměny úředníků nejsou zrovna věc veřejná. Také vzhledem k nedávnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se k neanonymizovaným částkám těžko dostávají i novináři, musejí o ně žádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. To může být „na dlouhé lokte“.

Své o tom ví i David Helcl, provozovatel lokálně investigativního webu Svévole.cz. Ten chtěl po kraji znát platy a odměny jeho úředníků už loni, ještě před změnou garnitury (i ředitele úřadu). Čísla dostal po měsíci a něco, ale beze jmen. Vyplynulo z nich třeba, že v roce 2019 dosahoval nejvyšší plat vedoucího úředníka nejmenovaného odboru na kraji 1,083 milionu plus 425 tisíc na odměnách. To dělá průměrně 125 tisíc hrubého za měsíc.