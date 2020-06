Nová tramvajová trať v Mostě nepovede od Centralu ke Kahanu a zpět, jak se donedávna uvažovalo, ale ulicí Zdeňka Štěpánka ke Kahanu a odtud přes velká sídliště k nádraží. Moderní nízkopodlažní tramvaje mají kopcovitý terén na speciální nízkohlučné dráze zvládnout, protože sklon je v normě.

Ambiciozní záměr schválila městská rada. „Vycházíme z doporučení špičkových odborníků,“ řekl Deníku náměstek primátora Marek Hrvol. Hlavním cílem je zlepšit životní prostředí ve městě a vytvořit silnou a zvýhodňovanou MHD chránící Most před dopravním kolapsem, který hrozí od přibývajících aut.

Pro výběr trasy byla klíčová studie rozvoje tramvajových tratí v Mostě. Teď si nechá město udělat technickou studii proveditelnosti. Ta posoudí vše do detailů. Stavba může podle prvního odhadu stát dvě miliardy korun. Město požádá o pomoc EU, která má v letech 2021 až 2027 podpořit ekologickou veřejnou hromadnou dopravu. Mostu by Evropa mohla zaplatit 95 procent nákladů. Město si obří inovaci bez dotace nemůže dovolit, ale pokud ji získá a nenarazí na nečekané potíže, mají tramvaje v tomto desetiletí po nové dráze jezdit. „Je to reálné,“ řekl radní a dopravní expert Jiří Nedvěd. Podle něj je dotace zásadní, technické problémy, například příprava kolejového koridoru v husté zástavbě, přeložky sítí, úpravy okolí či hluk, se dají při tak velké investici vyřešit.

Zatím se počítá s tím, že trať bude obousměrná, dvojkolejná, bude mít tlumení hluku a vlastní koridor mimo silnici, aby auta tramvaje nezdržovala. Přesné umístění kolejí v ulicích bude důležitou součástí studie. Trasa má začít odbočkou z třídy Budovatelů do ulice Zdeňka Štěpánka, povede nahoru kolem 10. ZŠ do ulice Lipová ke Kahanu a dále ulicemi Višňová, Jana Palacha a Pod Lajsníkem dolů do ulice Rudolická nad nádražím, kde se napojí na trať linek 2 a 3.

O rozšíření tratí se uvažovalo už před rokem 1989 i po něm, ale nebyly peníze. Zlom nastal v únoru 2018, kdy zastupitelstvo schválilo plán udržitelné městské mobility do roku 2030 a souhlasilo s hledáním nové cesty pro tramvaje. Z počátku se sázelo na okružní trasu od Centralu a zpět přes ulice J. Průchy – Topolová (aquadrom) – Lipová (Kahan) – Višňová (14. ZŠ) – Jana Palacha (Šibeník). Nová trasa Zd. Štěpánka – Kahan – Lajsník – nádraží je podle analýzy lepší, protože obslouží víc lokalit a je provozně i ekonomicky přínosnější. Neoficiální nápad nezávislých architektů rozšířit hlavní trať k jezeru Most nebyl součástí plánu.

Část občanů trať nechce

Získat Mostečany pro schválený záměr nebude snadné. Vyplynulo to z ankety Deníku, který na vybrané trase oslovil pět obyvatel. Dva byli zásadně proti trati, dva ji uvítali a jeden pochyboval o smyslu i proveditelnosti. „Tramvaje budou na kopci klouzat. V zimě tu bude estráda,“ uvedl pod Lajsníkem místní starousedlík. „Trať nám tu prospěje, nebude smog,“ namítla sousedka. Kritici upozorňují na vysoké náklady a preferování aut. „Most není tak velký, aby si mohl dovolit další trať. Lidi budou dál jezdit auty,“ řekla obyvatelka.

Město novým záměrem reaguje na růst automobilismu, který ucpává silnice a brzdí autobusy. Rozšířená tramvajová MHD má být komfortnější a rychlejší a má umožnit Mostečanům z největších sídlišť dostat se bez zácp a přestupů do centra města i do Litvínova včetně průmyslové zóny uprostřed okresu. Městský dopravní podnik, který má v tomto záměru poradenskou roli, nyní chystá modernizaci zastaralé tramvajové trati Most – Litvínov. Příprava je kvůli koronaviru ve skluzu. Dráhu si už ale prohlédly firmy, které se o rekonstrukci ucházejí, a administrátor zakázky organizuje výběrové řízení na dodavatele. „Kdy bude ukončeno, je v tuto chvíli těžké odhadovat. Požádali jsme poskytovatele dotace o možnost posunutí termínu dokončení, neboť původní harmonogram nebude určitě možné dodržet. Rekonstrukce se měla v této době již zahajovat. Budeme muset posunout zahájení úměrně zdržení,“ sdělil ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Na rekonstrukci, která může stát přes půl miliardy, dostane podnik od EU 468 milionů korun.

Předchůdkyně tramvajové dráhy vznikla v roce 1901 mezi Mostem a Janovem. Moderní elektrická rychlodráha spojila Litvínov, chemičku a Most v letech 1957 až 1959, kdy měla trať 8,6 km. Rozšiřování dráhy skončilo v roce 1981 otočkou u Velebudic.

O nových tratích se uvažovalo v letech 1976 až 1992, kdy se měl počet obyvatel Mostu zvýšit s další výstavbou domů až na 100 tisíc. Autobusy už v 80. letech nestačily a prostornější tramvaje se ukázaly jako efektivnější. Cílem bylo vytvořit tramvajový okruh v Mostě a dotáhnout novou dráhu až do Janova. V Mostě se nejprve plánovalo propojení Velebudice – nádraží přes paneláková sídliště (3 km). Kratší varianta (1,6 km) počítala s otočkou u Sedmistovek. Dalším neuskutečněným projektem byla téměř dvoukilometrová trať Prior – nemocnice – Ovčín. Kvůli kopci měly od zastávky pod nemocnicí vést k poliklinice jezdící schody. Uvažovalo si i o podchodu s výtahem či kyvadlových miniekobusech s plošinami pro invalidy. Dopravní podnik také plánoval tramvajovou trať Rozkvět – Sedmistovky (2,1 km) navazující na trať Velebudice – nádraží. Na nic ale nebyly peníze.