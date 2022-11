„Tady se všechna parkoviště rychle zaplní,“ řekla 35letá Karla, která podmínky pro parkování na sídlišti označila za hrozné. Podle místní obyvatelky, která bude s rodinou nadále upřednostňovat parkování blíž u domu, se volná stání hledají obtížně, obzvlášť večer. Nové parkoviště přesto nevítá. „Myslím si, že lepší by bylo hřiště pro děti nebo parčík,“ vysvětlila.

Mostecká škola mizí před očima. Po demolici je v plánu velká garáž

Město zvažovalo víc variant využití bývalého školního areálu, ale nakonec zvolilo parkování kvůli nedostatečné kapacitě v okolí. Původně plánovalo výstavbu několikapatrového parkovacího domu, ale z tohoto záměru kvůli vyšší ceně ustoupilo. Přízemní nekryté parkoviště bude oplocené, osvětlené a zabezpečené kamerami. O správu areálu se postará městská policie, která má v Mostě na starosti deset parkovišť.

Za jedno stání řidič měsíčně zaplatí 650 korun. „Tato suma vychází z cen za dlouhodobé stání na ostatních parkovištích města Mostu,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová. Stavební práce mají skončit do letošního silvestra a zájemci si mohou parkovací místa předem rezervovat. Všechna se ještě neobsadila.

„Postavit velké parkoviště je sice hezké, ale bude placené. Myslím si, že v dnešní době je 650 korun moc,“ řekl řidič Jan Čenda. Podle něj by byl zájem větší, kdyby parkovné stálo dvě stovky. Problém vidí také v tom, že řada rodin vlastní dvě i více aut a že místa mezi paneláky zabírají na úkor domácností firemní auta, hlavně dodávky, které by omezil dopravním značením. Za této situace je i během dopoledne běžné, že u domů je volných jen pár míst.

Hlídaná parkoviště města Most

Most vlastní 10 oplocených parkovišť, na která dohlíží městská policie. Dlouhodobé parkování je možné po uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Jedno místo na parkovištích v ul. Františka Halase a Pionýrů stojí 550 Kč za měsíc. O 100 korun víc zaplatí řidiči na parkovištích v ul. Josefa Ševčíka, v Okružní, 1. Máje, Jana Zajíce, Františka Kmocha a Albrechtická. Krátkodobé parkování stojí 50 Kč za den a je možné na dvou parkovištích (ul. Pionýrů a Okružní).

„Je to šílené, ale je to všude, třeba i v Litvínově,“ sdělil 31letý Pavel, který na sídlišti Liščí Vrch své auto raději odstavuje na jednom z několika placených parkovišť, aby měl místo jisté. I on se domnívá, že v době zdražování energií, potravin a služeb za bydlení budou řidiči dál vyhledávat spíše bezplatná stání. „Lidem je dneska zatěžko dát za nájem o pětistovku víc, a to se může týkat i parkování,“ dodal.

Další projekty se připravují

Podle prognóz v rozvojových plánech Mostu a Litvínova počet aut ve městech dál poroste a parkoviště bude třeba rozšiřovat. Mostecká vládnoucí koalice hnutí ProMOST a ANO, která nedávno obsadila posty radních, ve volebních programech slíbila zlepšování dopravní infrastruktury a parkování. Jen do velkoplošných oprav komunikací má jít až 70 milionů korun ročně.

K chystaným novinkám patří například úprava uličního prostoru v Hutnické, na který si nyní město nechá dělat za 420 tisíc korun projektovou dokumentaci. Důvodem je nevyhovující stav silnice a parkovacích míst, kterých je nedostatek i po zvýšení počtu stání na nedaleké třídě Budovatelů.

„V minulosti byla snaha vybudovat v sousedství kapacitní parkoviště, to ale bylo zamítnuto na základě připomínek obyvatel ze sousedství,“ uvedl projektant Václav Veverka v letošní studii, která je podkladem pro zpracování podrobné dokumentace ke stavebnímu řízení.

Parkující auta zužují v Mostě chodníky. U domů je tak méně prostoru pro chůzi

V úsecích, kde je to možné, se má komunikace rozšířit tak, aby se dalo v Hutnické parkovat podélně po obou stranách vozovky. Cílem je vytvořit v jednosměrce co nejvíce parkovacích míst a zároveň zajistit bezpečný a pohodlný průjezd i pro nákladní auta, což se osvědčilo například v ulicích Zdeňka Fibicha a Vítězslava Nezvala. Náklady na stavební úpravy se zatím odhadují na víc než 18 milionů korun.

V sousedním Litvínově se ke zlepšení parkování do roku 2026 zavázala koalice ANO, SNK ED a KSČM. Podle koaliční smlouvy bude vedení radnice řešit problém parkování především v lokalitách Osada a Koldům. Jedná se o vybudování nových parkovacích ploch a o prověření možnosti rezidenčního stání.