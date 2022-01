Na hlavním veřejném parkovišti u jezera Most se poprvé změní režim. Za dva měsíce skončí celodenní stání zdarma. Na prostranství s kapacitou dvě stě aut zajistí zpoplatnění dva parkovací automaty. Už tam stojí, ale zatím jsou mimo provoz. „Budou fungovat od 1. dubna do 31. října, to znamená o hlavní sezonu,“ informoval primátor Jan Paparega. Město vyjde návštěvníkům vstříc a prvních devadesát minut parkování bude zdarma. Delší stání si už vyžádá poplatek 50 korun. Tento paušál bude platit na celý den.