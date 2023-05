Strážníci městské policie zasahovali před půlnocí v ulici Moskevská v Mostě. Obdrželi hlášení o malém dítěti, od kterého prý odešli rodiče, a které nyní sedí na chodníku a pláče. Operační středisko městské policie vyslalo na udané místo nejbližší motohlídky, z nichž jedna se měla postarat o dítě a druhá najít rodiče.

Záchytná stanice Teplice, ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Málek

Vše ale bylo nakonec jinak. Plačící dítě byla ve skutečnosti žena pod vlivem drog. Skončila na záchytce.

"Po příjezdu na místo se ukázalo, že se nejedná o dítě, ale drobnou 26letou ženu, která ležela na chodníku a naříkala. Nebyla schopna vysvětlit, co se jí stalo, a proč pláče. Podařilo se zjistit její totožnost. Vzhledem k podezření na užití návykových látek, byla na místo povolána zdravotnická záchranná služba. Do jejího příjezdu strážníci hlídali, aby si žena neublížila. Po vyšetření u lékaře a odběru krve bylo zjištěno, že je žena skutečně pod vlivem návykové látky a lékaři se rozhodli o jejím umístění do protialkoholní a protoxikomanické stanice v Teplicích. Strážníci pak ještě zajistili asistenci při převozu ženy do tohoto zařízení," zní zpráva z Městské policie Most.

