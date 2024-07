Mnohanásobný mistr České republiky v jachtingu a účastník olympijských her v Aténách a Pekingu Martin Trčka z Mostu je v současné době ve Francii. Trénuje tam české jachtařky, které se kvalifikovaly na olympijské hry. O Minipivovar Most , který Trčka založil v Mostě v roce 2020, se nyní stará jeho manželka Kateřina Trčková.

Práce má se svým týmem dost, protože mostecké pivo zažívá další boom. Trčková pendluje mezi pivovarskou restaurací v ulici Pod Koňským vrchem a Olympijským festivalem u jezera Most, kde má minipivovar největší občerstvovací stan a je hlavním dodavatelem piva pro celou akci. A to není vše. „Naše pivo je zároveň na čepu v Českém domě v Paříži. Pro nás je to velká čest,“ řekla Trčková.

V Českém domě, který je ve francouzské metropoli národním centrem pro setkávání olympioniků a fanoušků, patří mostecký minipivovar k šestnácti tuzemským minipivovarům, jež reprezentují svými řemeslnými pivy jednotlivé kraje. To, že je Minipivovar Most součástí tohoto prestižního výběru, lze vidět i v jeho stanu na Olympijském festivalu, kde na to odkazuje.

Ve festivalovém stanu personál místního podniku nabízí na čepu desítku a jedenáctku. Návštěvníci si ale mohou piva odnést i v lahvi (10°, 11°, 12° a 14°). V nabídce je také pivo ze spřáteleného pivovaru Hostivar, včetně nealka, které je i na čepu.

Myslí se tu rovněž na jídlo, aby mohli hosté k pivu něco zakousnout. Ochutnat lze například české tradiční pochoutky, bůčkovou pomazánku s chlebem či nakládanou zeleninu. Gurmáni s exotičtějšími chutěmi mohou vyzkoušet kachní teriaki nebo salát z uzené tresky.

Stan stojí u pódia hlavní fanzóny Olympijského festivalu, kde lze sledovat na obří obrazovce dění na olympiádě a kam budou přijíždět z Paříže čeští medailisté. Pivo se prodává také venkovním okénkem lidem, kteří na festival nepřijeli a chtějí se jen vykoupat v jezeru. Pivní stan bude otevřený každý den až do 11. srpna, kdy festival skončí.

Historie piva v Mostě Právo vařit pivo udělil Mostu v roce 1273 český král Přemysl Otakar II. V roce 1902 patřil mostecký pivovar k největším v Čechách, zaměstnával stovku lidí a vyráběl okolo 100 tisíc hektolitrů piva ročně. Úspěšný pivovar zanikl v roce 1973 při demolici města kvůli uhlí. Náhradní socialistický pivovar zprovozněný v roce 1976 v Sedleci u Mostu už tak kvalitní mok nevyráběl a v roce 1998 skončil.

