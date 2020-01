„Rybník začneme napouštět zřejmě na jaře. Rozhodně ne najednou, ale postupně, během několika etap, při kterých se bude stav rybníka sledovat,“ sdělila starostka Kamila Bláhová. V plánu jsou také drobné opravy okolního prostranství včetně hřiště. S původně uvažovanou velkou rekonstrukcí celé lokality radnice nyní nepočítá.

Napuštění Pilařského rybníku, který zadrží vodu v městském prostředí, je jedním z opatření boje proti suchu. Litvínov už začal používat úsporné zavlažovací vaky pro zeleň, omezil seč trávy a okrasné rostliny náročné na vodu nahrazuje sukulenty. Šetrnější má být i zavlažování fotbalových hřišť a tenisových kurtů v areálech Lomská a Koldům. „Pokud to bude nutné, tak přijmeme další opatření,“ uvedla starostka.

V roce 2018 se litvínovské zastupitelstvo nedokázalo shodnout na variantě úpravy parku s Pilařským rybníkem ani na vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže na celou lokalitu. Náklady na její kompletní zvelebení se odhadovaly až na 70 milionů korun. Část obyvatel Litvínova už dříve navrhovala využít plochu pro výstavbu nové plavecké haly, aby se nemuselo jezdit na Koldům, kde ji chce město stavět.

Park s průtočným rybníkem se rozkládá u ulice Podkrušnohorská mezi dvěma sídlišti. V roce 2016 se nádrž opět stala majetkem města, ale voda v ní není od roku 2006. Dno zakrývaly náletové dřeviny, které město loni odstranilo.

Své jezero Matylda muselo loni v létě dopouštět z potrubního přivaděče z řeky Ohře město Most. Hladina v jezeru klesla o půl metru a déšť na vyrovnání ztrát nestačil. „Matylda je na své kótě, ale v rozpočtu na letošní rok máme 200 tisíc korun na případné další dopuštění,“ řekl primátor Jan Paparega. Také Most kvůli suchu začal přehodnocovat seč trávy, nakoupil zavlažovací vaky, chce vysazovat odolnější druhy zeleně a na několika místech vytvořit testovací luční porosty zmírňující vysušování půdy. Podle zastupitele Martina Domína by takzvané motýlí louky s kvetoucími bylinami plánované na Šibeníku mohly sloužit i při environmentální výchově žáků.

Největší zásobárnou vody na Mostecku je od roku 2014 víc než třísethektarové jezero Most, které má objem přes 70 milionů metrů krychlových. Pokud se v budoucnu po ukončení těžby uhlí propojí s dalšími jezery v Podkrušnohoří, vznikne v Ústeckém kraji obrovský průtočný vodní zdroj srovnatelný s Vltavskou kaskádou. „Klimatické poměry se rychle mění a my se musíme této nové situaci přizpůsobit. Zásobování vodou a energiemi bude zásadním tématem,“ sdělil ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí Walter Fiedler, který má na starosti velká jezera u Mostu a Ústí nad Labem. Do konce tohoto roku dostane česká vláda studii o tom, zda lze propojenou vodohospodářskou soustavu v regionu realizovat.