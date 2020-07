Kostkovaná deka, koš plný sendvičů nebo malých chuťovek a pohodová atmosféra. Pokud máte rádi posezení v trávě, můžete 2. srpna podpořit pokus o republikový rekord v počtu piknikujících lidí v jeden den.

Akci Česko jde spolu na piknik organizuje teplický spolek Spolu proti samotě. „Chceme tím připomenout Mezinárodní den přátelství. Zároveň motivovat lidi z celého Česka, aby vyrazili do přírody dát si něco dobrého, válet se, relaxovat, povídat si s ostatními nebo jen tak poslouchat zpěv ptáků,“ říká Robert Zauer z pořádajícího spolku.

Sdružení piknikuje od loňského léta každou letní neděli. Účastníci v zámeckém parku na dekách sdílejí různé domácí dobroty. „K tomu nám pomáhá parta skvělých dobrovolníků, která se neustále rozrůstá. Nedělní pikniky se v Teplicích setkávají se stále větším zájmem veřejnosti a jsou příjemným zastavením před dalším pracovním týdnem,“ poznamenává Zauer.

Celorepublikovou akcí chce teplický spolek v neděli 2. srpna mezi 10. a 18. hodinou propojit města a obce republiky. Podmínkou k účasti je zorganizovat ve svém okolí minimálně dvouhodinový piknik alespoň pro pět lidí. Kdo se chce zapojit, může se přihlásit jako pořadatel lokálního komunitního pikniku nejpozději do 1. srpna na internetové adrese www.spoluprotisamote.cz/programy rekord. Program je čistě na místních organizátorech. Co se bude jíst a zda společné posezení doplní třeba hudba nebo divadlo, záleží na jejich fantazii.

V Ústeckém kraji se kromě Teplic do akce zaregistroval i Jirkov. „Je to skvělý nápad. Dělali jsme třikrát piknik s kamarády a snažili se nalákat někoho dalšího a vždy se někdo přidal,“ říká organizátor akce David Netolický. „Tak věřím, že se povede těch pikniků udělat v jeden den co nejvíce,“ doplňuje. Akce proběhne v Olejomlýnském parku od 15 hodin.

Počty zaevidují

Vytvořený rekord zaeviduje Agentura Dobrý den z Pelhřimova, která je oficiálním správcem rekordů v České republice. V den konání vyšle na náhodně vybraná místa své komisaře pro ověřování. Uznaný výsledek s počtem pikniků pak zaregistruje do České databanky rekordů, oficiálně potvrdí certifikátem a zapíše do nového vydání České knihy rekordů.

Zatím největší piknik zapsala agentura do databáze rekordů 10. září 2017. Spolek GEI-ŠA zorganizoval na levém břehu řeky Berounky na louce pod zámkem Dobřichovice piknik pro širokou veřejnost. Akce se zúčastnilo celkem 499 lidí, kteří seděli na 183 dekách. Občerstvení si donesli ve 158 piknikových košících.