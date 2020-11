Petice, jejímž předkladatelem je Jiří Mareš a která zatím posbírala kolem stovky podpisů, by chtěla investice v lokalitě Nové Záluží. „Jde o postupné založení malého zooparku, něco jako má blízké město Chomutov. Ze začátku by zde byla méně náročná zvířata a postupně v budoucnu i exotičtější,“ popisuje svou vizi Jiří Mareš ve skupině na Facebooku, která za účelem propagace nápadu vznikla.

V lokalitě by pak kromě výběhů zvířat mohlo vyrůst lanové městečko, sruby s občerstvením a zázemí pro konání příměstských táborů. „Dále je zde vyschlé koryto, které by se dalo přehradit a naplnit vodou pro malé kajakáře či děti s nafukovacími lehátky,“ stojí dále v petici. Mareš ke spolupráci oslovil podle svých slov senátora Přemysla Rabase, který zmiňovanému chomutovskému zooparku před lety řediteloval.

Jiří Mareš upozorňuje, že míst, kam se vydat na menší výlet nebo procházku, je v Litvínově pomálu. To se projevilo právě v letošním „covidovém“ roce.

Investici chápou petenti také jako jakousi kompenzaci za to, že je Litvínov historicky průmyslovým městem, což má negativní dopady na zdraví obyvatel. „Máme zde chemický průmysl a v neposlední řadě i několik uhelných povrchových dolů, které dluží běžným občanům obou měst Litvínova a Mostu toto malé rozptýlení v době odpočinku po práci a filtraci nebezpečných látek v našem blízkém okolí,“ doplňují.

Pomohou dotace?

Peníze na vybudování a provoz areálu by mohly podle Mareše pokrýt evropské dotace a další zdroje. „Financování projektu by se dalo realizovat z programu prevence kriminality, z evropských fondů, dále finančním přispěním Unipetrolu, lomu ČSA a dopravního podniku Litvínova a Mostu,“ stojí v textu petice.

Je ale pravděpodobné, že petice narazí na odpor zastupitelstva. Rada města, která v září dostala petici na stůl, jí doporučila nevyhovět. Opírá se o stanovisko odborů investic a regionálního rozvoje, nakládání s majetkem a životního prostředí. „Vybudování zooparku by vyžadovalo nejen mnoho finančních a technických prostředků, ale i rozsáhlý areál. A zároveň také trvalou péči specialistů. To není aktuálně ani do budoucna v silách a prioritách města. Kromě toho, jak se ukazuje na mnohých malých soukromých zookoutcích, tyto aktivity často hraničí i s omezováním až týráním zvířat,“ vysvětluje tajemnice městského úřadu Eva Hojdarová.

Podle radních má areál od počátku danou volnočasovou funkci a už nyní se tu nachází spousta druhů živočichů, které je možno pozorovat. Radní a odbory se také obávají, že by místo bylo častým terčem vandalů. Za úplně nereálný označila radnice kanál pro kajakáře. „Nejedná se o vyschlé koryto, ale o přívodní odpadní koryto Bílého potoka, které navazuje na bezpečnostní přeliv na koruně hráze A,“ poznamenává Hojdarová.

Vodní dílo má svou funkci hlavně při povodních. Pokud se vzedme hladina Bílého potoka, voda přes přepad odtéká tímto korytem právě do parku Nové Záluží, které je záplavovým územím „Kanál nelze zavodnit, protože by logicky celý park byl pod vodou,“ dodává tajemnice.

Petici měli probrat zastupitelé už 22. října, jednání ale bylo zrušeno. Další je naplánované na 26. listopadu.