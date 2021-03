V panelácích poblíž Sputniku na mosteckém sídlišti Pod Lajsníkem vznikly dvě petice. Jedna žádá vybudování nového parkoviště na zanedbaném asfaltovém hřišti, druhá prosazuje zrušení dětského plácku, který obsazují hluční nájemníci.

Radnice se už předtím začala zajímat o celé sídliště, kde přibylo sporů o využití veřejného prostoru. Město ho chce s pomocí obyvatel zlepšit. Lidé z této obytné zóny ležící mezi nádražím, Lajsníkem, Šibeníkem a ulicí Moskevská mohou vyplňovat pocitovou mapu a sdělovat podněty. Odborníci po jarních diskuzích začnou dělat pro celé sídliště urbanistickou studii, která má být vzorem pro další části města. Společné hledání nejvhodnějšího řešení by mohlo utišit třenice mezi různými zájmovými skupinami, které budou sídlištní prostor sdílet další desítky let.

„Jde nám o kompromis,“ říká s nadějí Lenka Maxová z petičního výboru v bloku 520. Právě v něm stovka obyvatel podepsala petici za řešení nedostatku parkovacích míst. Rozšíření plochy pro svá auta požadují už několik let. V posledních dvou se podle nich situace u jejich paneláku zhoršila, protože přibylo rodin s auty. Někdy jsou i dvě na domácnost.

Petenti tvrdí, že u domu navíc parkují zaměstnanci blízké policejní stanice, zdravotní pojišťovny a studenti z přilehlé střední školy. Obyvatelé si stěžují, že kvůli dopravní zácpě nemohou občas ani zastavit u svého vchodu a vyložit těžký nákup. Někteří parkují jinde a teprve odpoledne, až odjedou přespolní, si přeparkují k domu. Proto navrhují udělat parkoviště ze sousední asfaltového plochy, která bývala hřištěm pro míčové hry. „Třetina plácku bude hřiště, dvě třetiny budou na parkování. Do projektu by se mohly dát i podzemní popelnice, protože ty současné se při silnějším větru rozjíždějí k autům. Náš návrh tedy zlepšuje tři věci. Všichni by byli spokojeni,“ tvrdí členka petičního výboru.

Jenže v lokalitě žijí i oponenti. „Zeleň a místa pro pohyb dětí mají podle mě před auty přednost,“ namítá řidička z okruhu obyvatel, kteří chtějí hřiště celé.

Město řešilo ulici už před několika lety, kdy vznikl projekt na výstavbu parkoviště mezi bloky 519 a 520. Jenže stovka lidí tehdy podepsala petici proti záboru hřiště. Z plochy pro 42 aut nakonec sešlo. Radnice teď spoléhá na nově vznikající lokální koncepci rozvoje. „Nyní probíhají přípravy na zpracování urbanistické studie řešící i parkovací místa,“ upozorňuje mluvčí radnice Klára Vydrová.

Město přitom musí řešit další spor – petici za odstranění dětského hřiště mezi bloky 506 a 507. Petenti žádají přemístění herního plácku jinam kvůli lidem, kteří se na něm scházejí a narušují veřejný pořádek. „Trvá to už několik let. Sejde se jich i dvacet, řvou tady do večera a lidi z baráku si na to neustále stěžují. Kdyby si tam hrály děti, tak neřekneme ani půl slova,“ svěřuje se obyvatelka bloku 506, která v domě pomáhala sbírat desítky podpisů. Podle ní bývá největší rušno v teplých měsících. „My jsme vlastníci bytů, ale všichni, co tam sedí, jsou nájemníci. Pokud nám nebude vyhověno, tak se bude obracet na úřady dál. My si to nenecháme líbit,“ zlobí se žena. Další obyvatelka její slova potvrzuje: „Je tam rachota. Dospělých je víc než dětí a máme to přímo před okny.“

Problém je o to choulostivější, že kritika míří většinou na romské nájemníky. Sociální práci na sídlišti ale urbanistická studie neřeší, protože se zaměřuje jen na revitalizaci veřejných prostranství. Potíže s občanským soužitím však v diskuzích zřejmě zazní, protože na sídlišti je sociálně deprivovaný blok 518.

Pokud to umožní aktuální protiepidemická opatření, radnice v úterý 23. března uspořádá procházku sídlištěm s odborným výkladem. Sraz zájemců je v 16 hodin u ZUŠ Moskevská. Přijít chce i Lenka Maxová. Petenti z bloku 520 totiž hodlají přípravu studie ovlivnit. „Určitě budeme prosazovat parkoviště,“ zdůrazňuje členka petičního výboru. Řidiče bez parkovacích míst tlačí čas. „Než se udělá projekt, než se seženou peníze, než se to schválí a než se vybere firma, tak to potrvá léta,“ povzdechne si petentka.