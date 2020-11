Jan Korba z mosteckého Vtelna hledá způsob, jak s pomocí jedlých rostlin a drobných živočichů zlepšit život a klima na sídlištích. Prosazuje inovace v městské zeleni, například vytváření komunitních zahrad s ovocnými keři a zeleninou či kolektivní pěstování plodin na plochých střechách panelových domů. S organismy, které by mohly ozdravit životní prostředí, náš jídelníček i mezilidské vztahy, experimentuje na zahradě rodinného domu.

Zdroj: Deník„Trochu jsem přilnul k termínu permakultura. Jde o to, jak do místa, kde žijete, zakomponovat ekosystémy, které by byly soběstačné, udržitelné a poskytovaly lidem čerstvé potraviny. Nemusíte mít barák na venkově, týká se to i měst a malých prostor,“ říká 24letý student Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze, kde se věnuje venkovskému rozvoji a mezinárodní spolupráci v zemědělství.

Zahradu rodinného domu na okraji Mostu proměnil v zelenou laboratoř a zvažuje několik veřejně prospěšných projektů. Začalo to tím, že mu vadilo, kolik je v jeho okolí nevyužitého prostoru. Tráva se poseká, dá se na kompost a to je všechno. V rámci školy ho napadla myšlenka komunitní zahrady, když na jedné exkurzi poznal v Praze skupinu sousedů, kteří se domluvili, že si pronajmou část městského prostoru a přetvoří ho v duchu permakultury. A protože je výzkumník a Mostečan, hledá efektivní metody pro zakládání a rozšiřování komunitního zemědělství v městském prostředí Mostu.

Například odebírá z kaváren kávové sedliny a při bakalářské práci zkoumá, jak žížaly, mouční červi a chvostoskoci mění bioodpad ve výživnou organickou hmotu, kterou smíchává s běžnou hlínou. Průběžné výsledky podle něj ukazují, že kávová sedlina zrychluje drobným živočichům metabolismus, a proto se překotně množí a bioodpad lépe zpracovávají. V obohacené půdě se pak rostlinám víc daří. Komunitní zahrady v Mostě by podle Korby mohly fungovat právě na principu využívání místního bioodpadu. Zabývá se i tím, jak narušit jílovitou půdu, aby žížaly zeminu oživily. „V dnešní době je vhodné zaměřit se na přirozenost a využívání doposud nevyužitého prostoru. Pak se můžeme dostat i k vertikálním farmám, kde využíváme několik ploch nad sebou,“ dodal Korba.

Velký potenciál vidí v panelácích s plochými střechami, což je většina zástavby v Mostě. Korba má vizi, že na domech vzniknou třeba družstevní skleníky, kde budou místní obyvatelé hospodařit i odpočívat. Společné pěstování ovoce a zeleniny má posílit občanské soužití a „lapat“ oxid uhličitý. Podle Korby je záměr reálný, ale vyžádá si hlavně čas, partnery, stavební posudky a promyšlení vodního režimu. Inspiraci hledá v cizině, kde podobné zahrady vznikají i na mrakodrapech a jejich produkci využívají restaurace.

Průkopník Korba chce své experimenty vyzkoušet nejprve na menší ploše v Mostě, kde hodlá s pomocí místní mládeže zasadit ovocné keře, a hledá podporu. Věří, že skrze permakulturu lze Most ozdravit.