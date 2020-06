Jednaosmdesátiletá Věra z Mostu bere důchod kolem 13 tisíc korun. Pracovala celý život rukama. Začala v tiskárně ve starém Mostě, pak šla na směny do chemičky a skončila v Krušnohorských strojírnách. Nevede se jí zle, ale když chce na zájezd, musí se s partnerem dost uskromnit. „Loni jsme byli naposled. Našetřili jsme 17 tisíc na deset dní v Poděbradech,“ řekla. Podle ní se každý senior snaží, aby s penězi vyšel.

Mostecko je na tom alespoň statisticky dobře. Senioři tu mají v průměru 14 599 korun, což je nejvíc v Ústeckém kraji, kde je střed starobního důchodu na 14 174 korunách. Okres je i nad celostátním průměrem, který je 14 400 korun. Penze na Mostecku zvedaly hlavně uhelné doly a chemické výroby, za kterými po válce migrovaly celé rodiny z Čech i Slovenska. I tak v důchodech stále existují velké rozdíly, například podle pohlaví. Muži berou v okrese v průměru 16 303 korun měsíčně, ženy jen 12 895. A nemůže za to jen mateřství a dřívější odchod do penze.

„Ženské byly bité na všem. I když zastaly stejnou práci a doma měly druhou směnu, chlapi měli vždycky víc,“ zlobila se před panelákem v Mostě vdova, která musela od 37 let sama vychovávat a živit dvě děti. „Měla jsem dvě práce, aby mohly studovat. Už to nechci rozebírat, to bych se rozčílila,“ sdělila. Svěřila se ale, že jen z důchodu nevyžije. „Chodím na úřad práce, aby mi přispěl na bydlení, protože tady jsou vysoké nájmy. A to jsem pracovala 45 let,“ dodala.

I proto si část dnešní mladé populace spoří na stáří. „Vyplatí se jí to, když získá příspěvek od zaměstnavatele a od státu,“ uvedla mostecká finanční poradkyně Anna Riedlová.

Zdroj: Deník

Řada rodin ale na penzi nemyslí a zatěžuje se úvěry, které splácí dalšími půjčkami, což vede k exekucím. Ty pak oslabují i prarodiče, kteří zadluženým dětem či vnoučatům pomáhají. Důchodci totiž obvykle šetří na dvě zásadní věci - na svůj pohřeb a potomky. Přitom hlavně pro seniorské páry je finanční polštář důležitý, aby v případě úmrtí jednoho z partnerů mohl pozůstalý dál platit nájem či léky. Odborníci doporučují, aby každý měl na účtu či doma stálou rezervu ve výši minimálně dvojnásobku měsíčního příjmu.

Našetřit si ale není snadné. „Vše se zdražuje. Když jdu na malý nákup, pětistovka je fuč. Kdyby alespoň bylo kvalitní ovoce a zelenina,“ povzdechl si 87letý Vojtěch z Mostu, který vyrůstal na venkově a od roku 1953 dělal ve stavebnictví a elektrárně Komořany. Díky tomu má po 42 letech práce vyšší důchod, se kterým prý vyjde.

Kvůli nadprůměrným výdělkům a lepší penzi senioři kdysi riskovali. V produktivním věku v éře socialismu mnozí pracovali desítky let na noční směny, v prašném nebo karcinogenním prostředí. V průmyslovém okrese, který kvůli špatnému životnímu prostředí vykazoval větší nemocnost i úmrtnost, obětovali své zdraví. I proto Ústecký kraj, donátor největší nemocniční sítě v regionu, investuje do zdravotní péče v celém Podkrušnohoří obrovské sumy. Do roku 2032 to budou 3 miliardy korun. Například v Mostě vznikne letos iktové centrum pro záchranu lidí s mozkovou mrtvicí. „V mostecké nemocnici příprava iktového centra právě probíhá a termín ukončení přípravy je stanoven do 31. července,“ řekl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.