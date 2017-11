Peníze na obnovu parku u mostecké sportovní haly zatím nejsou

Most /FOTO/ - Místo 25 milionů korun přišlo do Mostu upozornění, že město ještě není připraveno.

Sedmadvacetiletý Jan sedí na okraji vypuštěného okrasného bazénku a vzpomíná, jak sem chodil lízat zmrzlinu. To bylo v době, kdy park u sportovní haly začal postupně upadat. „Podívejte, jak je teď zničený,“ řekne a ukáže na zchátralé prostranství, kde se daří jen stromům. Obnovu areálu by uvítal, ale bez oplocení a megalomanských změn za desítky milionů korun. Na lepší park si ale mladý Mostečan musí ještě počkat.

Rekonstrukce, která má stát až 73 milionů korun, se opět vzdaluje. Město usilovalo o 25 milionů korun od Nadace Proměny Karla Komárka, její správní rada ale rozhodnutí o rok odložila. Městu chce zatím pomoci s přípravou projektu a nabízí mu až půl milionu korun.

Náměstka primátora Marka Hrvola váhání nadace překvapilo. „Musíme zjistit, co to pro město znamená a jaký bude další postup,“ sdělil.

Situace by se měla vyjasnit na společném setkání do konce letošního roku. Správní rada například chce, aby město do plánování rekonstrukce parku zapojilo veřejnost. Podle Hrvola mohou být za větší opatrností obavy z další devastace parku. I o tom se má diskutovat. Nadace radnici představí výsledky své analýzy a doporučí jí, na co se má v dalších měsících nejvíce zaměřit.

Dva finalisté

Park v Mostě se z celkem 28 žádostí o grant dostal do nejužšího výběru projektů společně se Zámeckým parkem v Ostravě-Porubě. Místo obvyklého výběru jednoho finalisty dala správní rada šanci oběma parkům. „Klíčový bude postup v následujícím roce,“ uvedla ředitelka nadace Jitka Přerovská. Záměry Mostu i Poruby označila za velmi vyrovnané. „Detailní analýza nám zároveň ukázala, že oba projekty ještě potřebují nějaký čas, než se přikročí k úvodní etapě,“ dodala.

Pokud Most ze spolupráce necouvne, čeká ho příprava zadání pro architektonickou soutěž spojená s připomínkami veřejnosti. Nadace slibuje odbornou pomoc ve všech etapách několikaleté obnovy prostoru. O hlavní finanční podpoře rozhodne po vyhodnocení vývoje projektu během roku 2018, podporu v plné výši může poskytnout oběma městům.

Mostecký park u sportovní haly vznikl v roce 1970 a patřil k nejnavštěvovanějším místům ve městě. V 90. letech se začal vylidňovat a dosud chátrá. Poškozená vodní kaskáda a veřejné osvětlení nefungují, v parku se zdržují podezřelé partičky. V roce 2006 označily úřady sousední obytnou zónu Stovka za sociálně vyloučenou lokalitu.

Nadace chtěla hlas občanů

Zatím posledním pokusem o obnovu parku byl projekt od renomovaného Atelieru M1 architekti. Město s ním chtělo získat evropskou dotaci v rámci Česko-Saské spolupráce, ale neuspělo. Projekt skončil v šuplíku, protože pro jednání s nadací miliardáře Karla Komárka ho nelze využít. Nadace totiž vyžaduje architektonickou soutěž se zapojením veřejnosti.

V práci s veřejností je o něco dále Ostrava-Poruba, která s lidmi na únorovém veřejném setkání probrala ideovou studii na Zámecký park. Ten navazuje na památkovou zónu, ale je zanedbaný a znehodnocený různými bariérami. „Podle našich dosavadních informací jsou pro nadaci hlavním problémem našeho projektu majetkové vztahy. Jedná se o zatím nevykoupené boxové garáže, přemístění autoservisu, sběrny či horkovodu,“ informovala místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová.