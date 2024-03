Na sociální síti Facebook se v neděli 3. března objevilo upozornění pro pejskaře, že v Litvínově někdo pohodil návnady. Šlo o uzeniny, do kterých byly zapíchané špendlíky.

Návnada. Ilustrační foto | Foto: Foto: PČR

Neznámý člověk, který návnady v okolí sportovní školy v Podkrušnohorské ulici pohodil, zjevně cílí na psy. Lidé, kteří návnady s jedem nebo špendlíky rozmisťují, se nejčastěji mstí pejskařům, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí exkrementy. V případě, že by nějaký pes návnadu pozřel, mohly by jej špendlíky vážně poranit a na následky zranění by pes mohl i uhynout.

Muž, který návnady našel a upozornil na ně, podle svých slov nález oznámil na policii. Zpráva diskutující na sociální síti pobouřila. „Tohle nechápu, jak někdo může ublížit takovým krutým způsobem němé tváří, psovi, který je nejlepší přítel člověka za všech okolností,“ napsala jedna z diskutujících. „To normální člověk neudělá,“ přidala se další.

V případě týrání zvířat hrozí pachatelům podle zákona až šest let vězení, pokud by zvířatům způsobili trvalé následky na zdraví nebo úmrtí.

