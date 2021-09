Podle původních informací policie se dívky znají. Zřejmě odešly z domovů spolu. Ve středu ráno měly vyrazit do školy, tam ale nebyly.

Policie odvolala pátrání po dvou třináctiletých dívkách z Mostu. Měly ve středu 8. září odejít do školy, tam však nebyly a rodiny je pohřešovaly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.