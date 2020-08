V budově SHD v centru Mostu v sobotu 29. srpna v noci zasahovala policie a také hasiči. Neznámý oznamovatel nahlásil bombu, která se měla nacházet ve výškové budově. Jednalo se ale o planý poplach.

Událost se stala krátce po 20. hodině. „Oznamovatel nahlásil na linku policie, že se v budově nachází bomba. Na základě oznámení začala policie provádět opatření,“ potvrdila mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Na místo dorazilo šest hasičských jednotek, které pomáhaly se zahájenou evakuací. „Evakuováno z budovy bylo kolem tří set lidí,“ vypočítala Hyšplerová.

Podle policie bylo evakuováno i přilehlé okolí. Akce trvala necelé tři hodiny, na místě zasahoval pes vycvičený na vyhledávání výbušnin a pyrotechnik. „Prohledávání nakonec skončilo s negativním výsledkem,“ doplnila Hyšplerová. Jednalo se o poplašnou zprávu.

O tom, co bylo důvodem, který vedl anonyma k nahlášení bomby, se hovoří na sociálních sítích. Příčinou měla být party, která probíhala ve výškové budově SHD přímo na její střeše. Podobné akce se tu odehrály v minulosti už několikrát. S rušením nočního klidu ale problémy být neměly, zákeřné ukončení sobotní akce proto lidé na sociálních sítích spíše odsuzují. „Nestačím se divit, lidi nedopřejí ostatním už ani trochu zábavy,“ podivila se například Kateřina Dušková. Party měla být oficiálně nahlášená a povolená. „Party byla povolena do půlnoci. To se přežít dá, zvlášť když to není každý týden,“ poznamenal na sociální síti David Svoboda.

Policie případ nadále vyšetřuje a po oznamovateli pátrá. „Pachateli hrozí obvinění z trestného činu šíření poplašné zprávy,“ dodala mluvčí policie Hyšplerová. V případě dopadení mu hrozí až tři roky vězení.

Až osm let vězení za šíření poplašné zprávy hrozilo letos také ženě z Litvínova. V březnu, kdy začínala bezpečnostní opatření proti nastupující epidemii koronaviru, měla na mobilní telefon nahrát hlasovou zprávu, kde informovala o zásahu policie a hygieny v jedné litvínovské restauraci. Zásah neměl skončit ničím jiným než uvalením karantény na Litvínov a vyhlášením zákazu vycházení obyvatel.

Nouzový stav

Vysoká sazba ženě hrozila za to, že trestný čin spáchala v době nouzového stavu, kdy se sazby za trestné činy automaticky navyšují. Státní zástupce ale stíhání ženy na konci června zrušil. „V jednání ženy nebyly naplněny znaky trestného činu šíření poplašné zprávy,“ uvedla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Šíření poplašné zprávy se vždy důkladně zkoumá. Ženě v Litvínově mohlo pomoci, že nevyvolala velkou paniku. Výši trestu a závažnost provinění totiž ještě definují následky, které zpráva vyvolá. „Poplašná zpráva musí vzbudit nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatel nějakého místa. Samotné vážné znepokojení se musí nějakým způsobem materializovat, musí být prokazatelné,“ poukázal v Bulletinu advokacie právník Jiří Jelínek, který případ zkoumal.

Žena v uvedeném případu Litvínovany nevyprovokovala k urychlenému úprku z města, vybírání prostředků z bank nebo prodej cenných papírů či nákupu zbraní, což by jí jinak před zákonem velmi uškodilo.