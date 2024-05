Ve čtvrtek 23. května se již podruhé v Mostě sejde zhruba padesátka specialistů, aby diskutovali o dalším společném postupu v oblasti participativních rozpočtů. Cílem je vytvořit platformu, ze které by začínající města mohla čerpat rady, jak z participací začít a jak správně nastavit její procesy. Letos by občané mohli v rámci projektu rozhodnout o využití více než 150 milionů korun.

Primátor města Most Marek Hrvol v dubnu letošního roku gratuloval autorům oceněných projektů. | Foto: Facebook Hejbni Mostem

Vybrat návrhy, do kterých bude město nebo vesnice investovat peníze a čas, anebo pomoci rozhodnout mezi prioritami, jež volí sama radnice. Takzvané participativní rozpočty, které umožňují zapojovat občany do dění v obcích a rozhodovat, jsou v Česku na vzestupu.

Tradice participativních rozpočtů přitom není v Česku dlouhá. První obce s nimi začaly pracovat teprve v letech 2012-2014, v posledních pěti letech však začaly růst na popularitě. Munipolis, jedna z hlavních platforem, přes kterou se participativní rozpočty v obcích realizují nejčastěji, hlásí již druhý rok v řadě meziroční nárůst o 17 %.

Podle odhadů by se letos mělo mezi desítky projektů rozdělit přes 150 milionů korun. U těch největších projektů jde o milionové částky, u menších obcí se jedná o investice kolem stovky tisíc korun.

"Využití peněz je i letos velice různorodé. Evergreenem je inovace městských hřišť a sportovišť, ale najdou se i projekty jako venkovní taneční parket či psí louka,“ vysvětluje Martin Roučka, který v Munipolis působí jako specialista na participativní rozpočty a dodává, že velikost města nebo obce není určující. Za poslední roky existuje podle něj celá řada příkladů, kdy se i v poměrně malých vesnicích podařilo realizovat projekty, které občanům výrazně vylepšily kvalitu života.

„Platí, že co participativní rozpočet, to originál. Naším cílem je dodat odvahu těm, kteří s rozdělováním peněz za pomoci občanů teprve začínají,“ zmiňuje Jitka Hejduková, která stojí již za několika ročníky participatipativních akcí právě v Mostě. „Význam našich akcí roste především v době, kdy řada samospráv sahá k úsporným opatřením a potřebuje investovat peníze efektivně. V takovém případě by spolurozhodování ze strany občanů rozhodně nemělo chybět,“ vysvětluje.

Že se jedná o krok správným směrem demonstruje i rostoucí obliba participativních rozpočtů mezi samotnými občany. U obcí, kde mají tyto akce historii, se daří do hlasování zapojit až 50 % ze všech aktivních občanů – tedy těch, kteří jsou ochotni chodit k volbám. Průměr pro celé Česko pak loni stoupl na 20 %. Největší počet hlasujících byl letos v Mostě, kde obyvatelé celkem udělili 3580 hlasů.

