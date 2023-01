Kdo chce vylepšit Litvínov, nemusí ho to stát ani korunu. Může svůj nápad předat radnici, která vše zaplatí. Právě takhle funguje participativní rozpočet, který má posílit vztah lidí k jejich městu. Letos litvínovská radnice vyčlení na realizaci nejlepších návrhů od lidí jeden milion korun, tedy stejnou sumu jako loni. Důležité je, že o tom, do čeho se bude investovat, opět rozhodne hlasováním sama veřejnost.

Při loňském prvním ročníku se shromáždily tři desítky projektů. Tak velký počet zástupce radnice překvapil. Všechny vybrané návrhy se už skoro podařilo realizovat. Hotové jsou edukační panely v okolí školy v ulici Podkrušnohorská, janovská škola získala venkovní kuličkovou dráhu a u Pilařského rybníku jsou lehátka a lavičky. „Ještě zbývá doplnit molo,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Pavlíková.

Hlasování začne v březnu

Návrhy pro letošní rok lze městu předávat do 12. února. Odborná skupina pak ověří, zda nápady odpovídají pravidlům participativního rozpočtu. Například věk navrhovatele musí být nad 15 let a minimální hodnota projektu 40 tisíc korun. V březnu radnice spustí hlasování prostřednictvím ankety, ve které veřejnost určí vítězné projekty. V součtu nesmí být dražší než jeden milion korun.

Uvolnění této sumy v roce 2023 schválilo zastupitelstvo před Vánoci. „Participativní rozpočet je pro Litvínov určitě dobrá věc, což potvrdil vysoký počet lidí, který se zapojil,“ sdělil opoziční zastupitel Milan Šťovíček (STAN), který požádal o navýšení sumy na dva miliony korun. Jeho návrh neprošel kvůli napjatému městskému rozpočtu v době zdražování, ale měl pozitivní ohlas.

„Kdyby byla jiná finanční situace, tak bych se k tomu návrhu připojil, protože participativní rozpočet je výborná věc,“ sdělil radní Roman Zigler (ANO), který doporučil počítat se dvěma miliony pro rok 2024.

Opoziční zastupitel Daniel Urik (Litvínov do toho!) prosadil alespoň prodloužení doby hlasování, kterou chtěla radnice pro letošek zkrátit na 21 dní. „Tři týdny na hlasování je málo. Veřejnost potřebuje na seznámení se s projekty a na jejich podporu víc času,“ sdělil zastupitel. Politici na jeho popud harmonogram participativního rozpočtu upravili, aby lidé mohli hlasovat od 13. března do 11. dubna. Loni pomocí elektronické ankety vybíralo top projekty 431 lidí. Převažovali ženy a lidé ve věku od 31 do 45 let.

Nápady, které město oživí

A jaké projekty lze navrhovat? Musí se jednat o nápady, které město oživí nebo doplní konkrétní veřejný prostor. Je to třeba nové vybavení pro dětské hřiště, vodní prvek, výsadba stromů či stojan na kola. Pro snadnější orientaci v podmínkách město zřídilo webové stránky www.litvinov-nasemesto.cz, kde jsou podrobné informace a formulář pro podání návrhu na projekt.

Sousední město Most svůj participativní rozpočet, zvaný Hejbni Mostem, pro rok 2023 ještě nevyhlásilo. Záměr nyní míří ke schválení do městské rady, která rozhodne o termínech, podmínkách a financích. Loni mostecká radnice uvolnila na realizaci vybraných návrhů celkem 2,5 milionu korun.

Podpora se týkala například modernizace sportovního areálu a dětského hřiště v Souši, o kterou žádal předseda místního spolku Soušáci - společně za lepší Souš Miroslav Vítek. Ten za podporu přišel osobně poděkovat na zasedání zastupitelstva, protože investice navázala na novou spolupráci s městem a na spolkovou činnost a pomohla změnit názor části obyvatel, že město pro své periferie nic nedělá.

„Celkové zlepšení nálady místních obyvatel se pak projevilo velkým úspěchem v projektu Hejbni Mostem, kdy se podařilo vysoutěžit modernizaci dětského hřiště ve výši 900 tisíc korun,“ uvedl Vítek. Spolek doporučil městské samosprávě další opatření, aby se příměstská část Souš dál zlepšovala.