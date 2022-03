Bylinková zahrádka, lehátka u rybníku či přenosný skatepark? První participativní rozpočet v historii Litvínova vstoupil do hlavní fáze. Veřejnost v pátek 11. března začala na internetu hlasovat o investičních projektech, z nichž ty s největším počtem kliků radnice zrealizuje. Na výběr je dvanáct projektů, které navrhli místní obyvatelé, a které splnily podmínky. Hlasuje se do 13. dubna prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Výsledky město oznámí 18. dubna, pak začne realizace vítězných projektů. Zastupitelstvo na ně vyčlení celkem jeden milion korun.

Výběrová komise do hlasování neposlala čtyřiadvacet projektů, například kvůli překročení povoleného finančního limitu nebo umístění mimo vlastnictví města. Některé doručené návrhy byly podobné a město je po dohodě s předkladateli tematicky sloučilo s těmi, které postoupily. „Ani v jednom případě s tím nebyl problém,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Pavlíková.

Do hlasování postoupila třeba autobusová zastávka před hudebním klubem Attic, kde ve směru do centra města v současné době není kryté stání. „Jedná se o vytížené místo, a to především proto, že je zde sběrové místo pro Litvínovany, kteří za prací dojíždějí do Amazonu. V době čekání na svozový autobus se za nepřízně počasí lidé nemohou nikam schovat.“ zdůvodnil svůj návrh Aleš Sochor, který stanovil rozpočet na 200 tisíc korun.

Petr Globočník a žákovský parlament ZŠ Hamr prosazují mobilní skatepark, protože mládež v Litvínově nemá vyhovující zázemí pro skateboarding a jízdu na koloběžkách. „Často proto dochází k tomu, že mladí jezdí na různých schodištích a podobně. Plánovaná realizace skateparku má přijít na řadu až v následujících letech. Do té doby by bylo možné pořídit a provozovat několik mobilních ramp,“ vysvětlili navrhovatelé. Mobilní skatepark za zhruba půl milionu korun by nyní umístili na hřiště u ZŠ Janov.

Alena Antalová soutěží s nápadem umístit dvě relaxační lavičky s opěradly před zámek Valdštejnů. „Park si hodně oblíbili i litvínovští senioři, pro které jsou stávající nízké a zkosené lavičky velmi nepohodlné,“ upozornila ve svém návrhu, který zahrnuje i celkové sjednocení mobiliáře, laviček a košů. Odhadem by to všechno stálo 750 tisíc korun.

Na seznamu projektů, o kterých se hlasuje, jsou také Pohádková cesta zámeckým parkem, Výstavní panely ve Voigtových sadech, Edukační panely v okolí ZŠ a MŠ v ulici Podkrušnohorská, mola, lehátka a lavičky pro Pilařský rybník nebo umístění reliéfu Casanovy na zámek, kde tento slavný milovník žen dva roky žil.

Spolek Litvínov patří občanům navrhuje veřejné griloviště v areálu Nové Záluží a žákovský parlament janovské školy stezku pro chůzi naboso, naučnou květinovou stezku, bylinkovou zahradu a venkovní kuličkovou dráhu.

Kdo chce hlasovat, musí si do telefonu nainstalovat aplikaci Mobilní rozhlas. Podle radnice případnému podvádění při hlasování brání ověření přes sms a autorizační kód. Každý hlasující má k dispozici tři kladné hlasy a jeden záporný, které může libovolně rozdělit mezi víc projektů.

Svůj participativní rozpočet organizuje i město Most, který na to letos vyčlení 2,5 milionu korun. Třetí ročník je nyní ve fázi přijímání návrhů. Uzávěrka je 31. března. Komise poté všechny nabídky zkontroluje, v květnu proběhne hlasování a v červnu vyhlášení vítězů. Také město Most využije aplikaci Mobilní rozhlas.

V roce 2020 mostecká radnice přijala 44 návrhů, z toho 23 šlo do hlasování. Uspělo zastínění pískovišť ve školkách, dětské atrakce ve Vtelně a stezka pro chůzi naboso na Resslu. Loni lidé poslali 28 projektů a 22 z nich soutěžilo. Nejvíc hlasů obdrželo rozšíření hřišť na plážový volejbal na Benediktu, interaktivní tabule do domova pro seniory Astra a altán s lavicemi v penzionu Ke Koupališti.

Projekty, které do hlasování v Litvínově nepostoupily (výběr):



Osvětlení kolem „Pilařáku“

Městský holubník

Stolpersteine Litvínov (kameny paměti)

Lezecká stěna

Úprava parkoviště Koldům

Rozšíření ulice Ke střelnici

Promenáda (Cyklostezka nad ulicí Gorkého)

Vytvoření trvalkové zahrady s naučnou bylinnou stezkou (lokalita Žižkova)

Obnovení živého plotu v blízkosti panelového sídliště v Bezručově ulici