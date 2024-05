Úřad města Litvínov již potřetí vyčlenil část svých financí na realizaci návrhů a projektů vyhotovených občany města. Rozhodněte, jaký z navrhovaných nápadů by měl být zrealizován a jaký podle vás nikoliv.

Kuličková dráha u Janovské školy byla realizována na základě hlasování o Participativním rozpočtu 2022. | Foto: město Litvínov

Celkem můžete v anketě Litvínov - naše město: Participativní rozpočet 2024 udělit tři kladné hlasy projektům, které vám leží na srdci, a případně vybrat jeden záporný, který by podle vás určitě neměl být podpořen.

Využijte svého hlasu do 15. května a zúčastněte se ankety zde. Ke každému z navržených projektů můžete zhlédnout i video medailonek.

Workoutové hřiště

Navrhovatel: Radka Daňková

Lokalita: ZŠ Podkrušnohorská

Rozpočet: 495.050 Kč

V předloženém projektu navrhují žáci umístit v parku před školou workoutové hřiště. To by mohlo být využíváno při hodinách tělesné výchovy nebo během volných hodin před odpoledním vyučováním. Samozřejmě by hřiště mohla využívat ke sportovním a relaxačním aktivitám široká veřejnost z celého Litvínova.

Veřejné grilovací místo

Navrhovatel: Spolek Litvínov patří občanům

Lokalita: Nové Záluží

Rozpočet: 600.000 Kč

Veřejné griloviště v areálu Nové Záluží by se mohlo stát novým oblíbeným místem pro setkávání a posezení s přáteli. Především pro rodiny žijící v bytech a domech bez zahrady by šlo o jedinečnou možnost, jak si dopřát grilování, a přitom neobtěžovat sousedy pachy z balkonu a nezakládat oheň na nevhodných místech. Podobná místa jsou perfektní pro rodinné pikniky s dětmi nebo skupinky přátel, které se mohou sejít po práci či o víkendech, aby spolu poseděly, užily si hezkého počasí a dobře se najedly. Takzvaná outdoorová gastronomie je aktuálním trendem a dnes je dostupná v řadě velkých i menších měst jak v Česku, tak i v zahraničí.

Pískoviště na dětském hřišti

Navrhovatel: Sabina Cibulková

Lokalita: Zámecký park

Rozpočet: 200.000 Kč

Doplnění pískoviště na dětské hřiště v Zámeckém parku by uvítalo hodně maminek. Navrhovatelka projektu má okna přímo naproti hřišti, kam každý den zavítá spousta dětí, hlavně v hezkém počasí. Pískoviště je sice kousek, a to na hřišti poblíž Benziny, ale na lavičkách se často vyskytují lidé popíjející alkohol během dne a v pískovišti samotném se objevují nebezpečné věci. Dalším problémem je, že se v těsné blízkosti nachází hřiště pro míčové hry a míč pak často končí v pískovišti, nebo malé děti v pískovišti zasáhne. Bezpečné pískoviště v oploceném areálu již existujícího dětského hřiště v příjemném prostoru zámeckého parku se tak jeví jako nejlepší volba pro maminky i malé děti z celého Litvínova.

Šalupa Zálužka vyplouvá

Navrhovatel: Petr Globočník

Lokalita: Nové Záluží

Rozpočet: 500.000 Kč

Před několika lety spolek MY Litvínov instaloval do veřejného prostoru lavičkoloď, která se za tu dobu stala trvalou součástí areálu Nového Záluží. Po letech je však již ve značně nevyhovujícím stavu. Předkládaný projekt řeší celkovou výměnu oblíbeného herního prvku. Součástí záměru je i vylepšení okolí a zdejší informační tabule v podobě bóje. Realizací projektu dojde ke zatraktivnění vyhledávané rekreační lokality města.

Ulička významných osobností města Litvínova

Navrhovatel: ZŠ a MŠ Litvínov – Janov

Lokalita: Okolí Citadely

Rozpočet: 290.000 Kč

Cílem projektu je vyzdvihnout významné osobnosti Litvínova a poukázat na jejich přínos proslavení města v historickém kontextu. Koncept tzv. Uličky slavných osobností má edukativní, motivační a estetický charakter. Jednalo by se o velkoformátovou dlažbu z přírodních materiálů umístěnou v okolí kulturního domu Citadela. Odhalování by mohlo probíhat při oslavách či výročí města. Hlavním dopadem projektu je zapojení občanů do procesu návrhu či výběru osobností.

Altánek v parčíku

Navrhovatel: Štěpánka Kolčavová Bretová a žáci sedmých ročníků ZŠ Ruská

Lokalita: ZŠ Ruská

Rozpočet: 250.000 Kč

Projekt řeší využití prostoru před školou, kdy využitím moderních prvků městského mobiliáře může být vytvořen bezpečný a zajímavý prostor v městské zástavbě. Žáci ZŠ Ruská i ZŠ Šafaříkova v rámci volných hodin před odpoledním vyučováním či v rámci výuky tráví hodně času venku a přilehlém okolí neexistuje žádný veřejný prostor, kde by se mohli žáci anebo veřejnost ukrýt před nepřízní počasí nebo v horkých letních dnech. Altán by mohl využít také Teens klub v rámci odpoledních aktivit nebo široká veřejnost – maminky s dětmi či senioři. Moderní městský mobiliář nabízí i zajímavé designové řešení.

Kuličková dráha

Navrhovatel: Štěpánka Kolčavová Bretová a žáci sedmých ročníků ZŠ Ruská

Lokalita: ZŠ Ruská

Rozpočet: 500.000 Kč

Existence kuličkové dráhy nabízí možnost, jak aktivně trávit volný čas, dostat děti i dospělé ven a oživit život ve veřejném prostoru. Pryžové hřiště s pogumovanými prvky je vhodné pro rozvoj jemné motoriky dětí i dospívajících a zároveň je zajímavou alternativou trávení volného času. Jde o obdobný projekt, jaký byl realizován v prvním ročníku participativního rozpočtu na pozemku ZŠ Janov. V centru města by dráhu mohli také využívat žácy ZŠ Ruská i ZŠ Šafaříkova.

Lesní minihřiště na konečné

Navrhovatel: Alena Antalová

Lokalita: Park mezi ulicemi Šaldova a Jedličkova

Rozpočet: 300.000 Kč

Nenápadné hřiště mezi ulicemi Šaldova a Jedličkova poblíž tramvajové točny na Osadě bylo v nedávné době odstraněno bez náhrady. Vzhledem k lokalitě, kde žijí převážně rodiny s dětmi, bylo toto lesní hřiště hojně využíváno a teď tu chybí. Předmětem návrhu je nové lesní mini hřiště s přirozenými herními prvky zapadajícími do krajiny stromů. Dřevěná zvlněná stezka mezi stromy, jednoduché dřevěné prolézací oblouky, tunely a prolézačka.

Umění na zastávkách

Navrhovatel: Eva Šišková

Lokalita: Zastávky MHD ve městě

Rozpočet: 110.000 Kč

Cílem tohoto projektu je zušlechtit veřejný prostor pomocí výzdoby autobusových zastávek a připomenout tak historii, významná místa a zajímavou architekturu města. Jedná se o polepení vybraných autobusových zastávek s příhodným tématem (zastávka u Sportovky – znázornění sportů, zastávka u Citadely – umělecká, zastávka u náměstí – Valdštejnové apod.). Jednalo by se o reklamní průsvitnou fólii, která by zaplňovala část plexisklové výplně, a proto by nedocházelo ke ztrátě funkce zastávky. Folie by byla potištěna návrhy žáků výtvarného a grafického oboru ZUŠ, kteří by se tímto způsobem mohli prezentovat a být na svou práci hrdí.

Designové šachové stolky

Navrhovatel: Václav Šťovíček a Petr Dolejš

Lokalita: Zámecký park

Rozpočet: 260.000 Kč

Šachy jsou hra králů, kam se tedy hodí lépe než do Zámeckého parku? Stolky by byly na vhodných místech v parku pevně zapuštěny do země a figurky k zapůjčení na Informačním centru v zámku. V Zámeckém parku je již nyní celá řada rozmanitých prvků sloužících občanům města k příjemnému trávení času ve veřejném prostoru. Jde o venkovní posilovnu, dětské hřiště i vzdělávací tabule. Cílem projektu šachových stolků je rozšířit už nyní pestrou mozaiku o další dílek a udělat park o něco krásnější a hravější. Jezírko s fontánou, upravená veřejná zeleň včetně majestátních stromů a výhled na Zámek Valdštejnů je nenapodobitelná kulisa pro šachovou partii. Park může sloužit šachistům jako zdroj inspirace a šachisté na oplátku podpoří svou přítomností půvab a rozmanitost parku.

Pamětní deska se jmény osobností spojených s Litvínovem

Navrhovatel: Olga Chotová a Petr Fišer (Krušnohorské noviny)

Lokalita: Masarykovo náměstí

Rozpočet: 100.000 Kč

Návrh řeší zhotovení pamětní desky se jmény osobností spojených s Litvínovem, které jej proslavily i mimo hranice města a země. Inspirací může být například umělecké provedení použité v roce 2021 v Oseku (kovářské dílo ve formě otevřené knihy). Nové pamětní místo by mohlo vzniknout na veřejném prostranství před kostelem sv. Michaela archanděla. V případě, že návrh získá při hlasování dostatečnou podporu, bude seznam připomínaných osobností součástí veřejné diskuse.

Dětské hřiště v Pietním parku

Navrhovatel: Markéta Machačová

Lokalita: Pietní park

Rozpočet: 450.000 Kč

Pietní park nutně potřebuje oživení, neboť v současné době v něm schází jakýkoliv důvod k zastavení a slouží jen jako průchod či k venčení psů. Vhodným doplněním veřejného amfiteátru, který byl mezi vítěznými projekty loni, by mohlo být i dětské hřiště, které by do parku nalákalo i nejmenší obyvatele Litvínova s jejich maminkami.

