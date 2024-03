/FOTO, VIDEO/ Zvěřina je zdravá a ekologická potravina a lesy jsou zvěře plné. S touto myšlenkou se státní podnik Lesy České republiky rozhodl, že otevře středisko zpracování zvěřiny a masné výroby v Krušných horách, v obci Klíny na Mostecku. Jedná se o první zařízení tohoto druhu v zemi.

V Krušných horách vyrostlo první středisko pro zpracování zvěřiny. | Video: Mostecký deník/ Miroslava Šebestová

„Zvěřinu nabízíme řadu let, ale dosud to bylo zpravidla ve formě celého kusu zvěře v kůži, což velkou část zájemců nakonec odradilo. Teď se to vůbec poprvé v historii Lesů ČR mění a my přicházíme s rozbouranou zvěřinou, rozdělenou po svalových částech a s hotovými výrobky,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík, který nové středisko navštívil u příležitosti zahájení zkušebního provozu.

Zpracovávat se tam bude šest druhů zvěře, která pochází z režijních honiteb Lesů ČR na severu Čech. Více než třetina připadne na jelena evropského, takřka stejný díl na prase divoké, dále nabídku doplní maso ze srnce obecného, jelena siky a z menší části také daňka a muflona evropského. Během letošního roku má středisko zpracovat kolem 70 tun zvěřiny a od příštího roku se výroba navýší na 100 tun.

Kromě čerstvého masa budou moct zákazníci odebírat na třicet výrobků z masa. Nabídka se bude odvíjet od lovecké sezóny a ročního období. Půjde například o zvěřinové špekáčky pojmenované jako Zvěřináčky, točené salámy, sušené fermentované výrobky, paštiky i zavařené maso pod názvem Trhaný divočák nebo Paroháč ve vlastní šťávě.

Produkty jsou vesměs bezlepkové a vyráběné bez použití barviv, mouky a s minimem konzervantů. Vycházejí z osvědčených receptů. „Všechny jsou ,vychytané´. Nejstarší je recept na staročeskou paštiku z roku 1872, který pochází z Vídně od kuchařů císaře Františka Josefa II.,“ prozradil náměstek oblastního ředitelství Vilém Růžička. „Další recepty jsme získali od našich zaměstnanců, kteří zvěřinu zpracovávají desetiletí, takže jsme se dostali k opravdu domácím receptům. U všech používáme jednodruhové koření,“ doplnil.

Středisko pojede do konce května ve zkušebním provozu. Po veterinárním auditu bude zahájený prodej do maloobchodní sítě v Praze, Hradci Králové a několika městech severních Čech. Mezi ta mají patřit Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Most, Chomutov a Klášterec nad Ohří. Lesy ČR už tam vybírají smluvní partnery. Jednat se může o restauraci, řeznictví nebo i kavárnu. Následně velká část výrobků zamíří také do velkoobchodní sítě, například do hotelů, restaurací, vývařoven a nemocnic. Zvěřinové výrobky podnik nabídne také na veletrhu Silva Regina, Food Expo v Českých Budějovicích a jeho vlastních akcích na Křivoklátě či v oboře na Českolipsku.

Stavba střediska v Klínech byla dokončená loni v říjnu za přibližně 15 milionů korun. Lesy ČR mají v plánu otevřít další středisko na jižní Moravě, kde by se měla zpracovávat bažantí zvěř.