V Mostě se objevily nové kamery. Další mají monitorovat lokalitu za Lunou.

Záběr z kamery na park Střed. | Foto: MP Most

Věra Deylová se opírá o chodítko a pozoruje holé stromy, pod kterými si v létě budou hrát děti. Bývalé vrchní sestře z mostecké chirurgie je 93 let a i v zimě dodržuje svůj malý rituál. Už patnáct let chodí na pravidelné procházky k parku mezi fotbalovým stadionem a knihovnou. „Park se mi líbí, pro mě je to pohoda,“ říká žena, která v roce 1946 přišla z pražské Bulovky pomáhat nemocným do pohraničí. Teď, když je pomalu chodící bezbrannou babičkou, zase jiní pomáhají jí, i když jejich dotek necítí. Jsou to operátoři městské policie, kteří začali park sledovat novou kamerou, aby v něm Věra a další návštěvníci byli pod větší ochranou. „Problémy tu nemám, jsem docela spokojený člověk, ale kamery mi nevadí,“ usměje se paní Věra a jde dál.