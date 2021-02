Mostečané jsou překvapeni. Tržnice u kina Kosmos, kde od 70. let minulého století v sobotu nakupovali zeleninu a ovoce, bude fungovat jinak. Změna začala platit v pondělí 1. února, kdy se hlavní obdélníková plocha tržnice stala hlídaným parkovištěm. Jsou tam dvě závory na elektronické otvírání a informační cedule.

Betonové stoly, které byly původně na prodejním nádvoří, se přesunuly pod novou parkovací plochu směrem k Rozkvětu, kde je pro pěstitele a jejich zákazníky vyhrazen malý pozemek přiléhající k tržnici. „Trh už nebude tak velký jako dosud, ale umožníme ho. I kdyby měl být poloviční, trhovci prostor k prodeji mít budou. Uvědomujeme si, že to patří k historii Mostu,“ sdělil Deníku mostecký podnikatel a spolumajitel areálu tržnice Jiří Mikač. Důvodem změny je podle něj snaha plochu maximálně vytížit, aby fungovala celoročně. Trhy se konaly jen jednou týdně od rána do poledne a zbylých šest a půl dne byla plocha obvykle prázdná a nevyužitá.

Areál bývalé městské tržnice lemovaný ze dvou stran přízemními obchůdky je už řadu let soukromý a majitelé nemají povinnost trhy pořádat. Přesto je umožňovali. „To, že jsme trhy na hlavní ploše udržovali, bylo s ohledem k tradici. Parkoviště jsme nedělali, aby trhy skončily. Určitě polovina lidí, co tam prodávala, se vrátí,“ uvedl Mikač. Na plácku u parkoviště je patnáct betonových stolů a k nim by se mohlo vejít odhadem ještě pět či šest přenosných pultíků. Zmenšení prodejní plochy má souviset i s tím, že počet trhovců oproti minulosti klesl.

Sobotní trhy začnou v březnu, pokud to umožní vládní protiepidemická opatření a pokud trhovci dorazí. Když se budou chtít postavit na nové místo pod parkovištěm, mají tam vjezd, který budou moci používat.

Parkoviště zůstane průchozí

Živnostníků, kteří mají na tržnici krámky, a jejich zákazníků se změna nemá dotknout. Kolem krámků bude podle Mikače dost prostoru, aby lidé mohli dál procházet z jedné nebo druhé strany. Parkoviště naopak považuje za výhodu, protože lidé z aut mohou obchodní ruch oživit. Parkoviště navíc nebude oplocené, takže lokalita zůstane průchozí.

Na upravené tržnici bude 22 parkovacích míst. Koncem minulého týdne jich provozovatel pronajal sedm a další mají následovat. „Věřím, že se plocha zaplní jako jiná parkovací místa v Mostě,“ uvedl Mikač.

Někteří Mostečané považují vznik parkoviště za konec tržnice. „Trh je tu už od 70. let. My jsme s mámou vždycky v sobotu na trh jezdily ze Souše nakupovat. To jsem byla ještě dítě, ale na trh od té doby chodím pořád. Dát pulty na okraj tržnice mi připadá divné. To tu nemusí být nic,“ sdělila jedna z žen, které u tržnice bydlí. Podle její sousedky trhovci přestanou jezdit, protože na plácku jim bude těsno. „V létě bývá na trhu hodně lidí a stojí tam fronty, takže si nedokážu představit, jak to bude vypadat na menší ploše. Je to škoda. Parkoviště budou za chvíli všude,“ uvedla sousedka. Další návštěvnice trhů navrhla, aby se sobotní trhy přesunuly na 1. náměstí. „Alespoň by ožilo, protože většinu roku na něm nic není,“ vysvětlila.

Tržnice kdysi patřila městu. Vznikla jako náhrada za zrušená prodejní místa na II. náměstí ve starém Mostě, které bylo vyhlášené svými převážně zeleninovými trhy a muselo ustoupit těžbě uhlí. Během bourání staroměstského centra musely úřady také řešit, kam umístit renesanční kašnu se sochou lva. Kulturní památka nakonec skončila na nové tržnici u Kosmosu, kde ji ale poškodili vandalové a původní sochu nahradila kopie. Na tržnici kašna dál chátrala, i když ji tehdejší národní výbor nechal restaurovat. Po sametové revoluci město tržnici prodalo k podnikání a v roce 1999 kašnu přesunulo na 1. náměstí, kde je dodnes. Uvolněné místo na tržnici ještě loni na podzim sloužilo jako místo pro trhovce, kteří prodávali Mostečanům jablka, cibuli, zelí, med, mrkev, brambory a další produkty ze zahrad a polí převážně Ústeckého kraje.

V Mostě je dlouhodobě nedostatek parkovacích míst. V posledních letech se radnice snaží nezabírat zeleň a vyhýbá se volným plochám, kde by výstavbu parkovišť prodražily přeložky inženýrských sítí. Nová koncepce spočívá například v nadstavbách parkovišť, centralizaci hlídaných parkovišť na pozemcích města a v úpravách vodorovného značení, čímž vznikla levně další místa a ostatní se zlegalizovala.