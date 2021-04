Karel Vránek stojí na starém asfaltovém hřišti mezi paneláky 520 a 519 na mosteckém sídlišti Pod Lajsníkem a trvá na tom, co řekl před před dvěma lety. „Chceme, aby tu zůstala klidová zóna,“ zopakuje v době, kdy téma znovu ožilo. Patří k obyvatelům bloku 519, kteří si nepřejí, aby místo hřiště vzniklo parkoviště pro desítky aut. Nová místa chtějí prosadit obyvatelé sousedního bloku 520, kteří poukazují na nedostatek parkovacích ploch ve svém okolí.

Dlouhodobý spor doprovázejí petice hájící zájmy obou stran. Město sice plánovalo zábor hřiště, ale v roce 2019 vyhovělo petentům z bloku 519 a výstavbu parkoviště odložilo kvůli obavám ze zvýšení hluku, exhalací a zániku plácku na hraní. Při by mohla vyřešit urbanistická studie, která navrhne úpravy veřejného prostranství na celém sídlišti, kde žije pět tisíc lidí. Radnice s odborníky letos sbírá podněty od obyvatel. Budoucí podoba parkování patří k zásadním i velmi ožehavým tématům.

„Je nesmysl udělat parkoviště ve vnitrobloku, kde je zeleň a hřiště,“ tvrdí Karel Vránek, který bydlí v bloku 519 třicet let a stejně jako jeho sousedé musí strpět silniční provoz na čelní straně domu. Nedokáží si představit, že by auta měli pod okny i na druhé straně, kde jsou teď stromy a hřiště. Pokud tlak řidičů na další parkovací místa poroste, Karel Vránek se hodlá veřejně odvolávat na městskou koncepci dopravy v klidu, která upřednostnila zeleň před parkovišti. Podle něj jsou v okolí obou bloků volná místa. Sám má auto v blízkém nezaplněném parkovacím domu, kde za stání platí. Poukazuje také na to, že u bloku 519 s osmi vchody se na ulici vejde zhruba čtyřicítka aut, zatímco u dvakrát menšího bloku 520 je kapacita o třetinu větší.

„Kdyby bylo na hřišti parkoviště, tak by to bylo špatně. Tady si hrají děti,“ míní další řidič z bloku 519 a manželka, která stojí za ním u otevřeného okna přízemního bytu, souhlasí. I tato rodina parkuje v garáži za domem. „Auta tam mají i lidi z Vídrholce. Jeden kolega bydlí u Jalty, v garáži zaparkuje a domů jede autobusem. Hlavně že má auto v bezpečí,“ dodá řidič. Problém vidí v tom, že na sídlišti přibývá domácností se dvěma a více auty, takže volání po nových místech sílí. Podle zastánců hřiště a zeleně si rodiny s tolika vozidly musejí hledat místa dál od svých domovů, jako to dělá část řidičů z bloku 519.

Odpoledne je volné místo zázrak

I v něm se ale najdou lidé, kteří na hřišti nelpí. „Vzhledem k tomu, jak špatně se tu parkuje, tak by tam bylo lepší parkoviště. Tolik dětí si tam zase nehraje,“ upozorňuje žena, která bydlí ve vchodu dál od hřiště a parkoviště by pod okny neměla.

Také stoupenci parkování z bloku 520 trvají na svém. „Odpoledne se tu nechytáte, protože místa jsou obsazená. Já auto nechávám až vzadu, za budovou policie. Další parkovací místa u domu by mi pomohla. Žádná klidová zóna tam není, protože když tam jsou děti, tak řvou. Lidi v bloku 519 furt brečí, že mají na té straně ložnice, ale my je tam máme taky,“ zlobí se senior z bloku 520. Podle něj by bylo parkoviště prospěšné pro oba bloky. „Oni u nás taky parkují,“ dodá. Na parkovací dům prý nemá peníze. „Kde bych vzal 800 korun měsíčně,“ vysvětlí.

Nedávno vznikla v bloku 520 petice za rozšíření parkování. „Jde nám o kompromis,“ řekla už dříve Deníku Lenka Maxová z petičního výboru. Petenti uvedli, že u jejich domu parkují i cizí řidiči, například zaměstnanci sousední policejní stanice. Situaci by prý mohl zlepšit jen částečný zábor hřiště a zároveň by se ulice zvelebila umístěním podzemních popelnic. V bloku 519 ale zaznívá, že takové řešení není kompromis, protože i tak by silniční provoz v ulici zhoustl.

Přípravu na urbanistickou studii a revitalizaci celého sídliště doprovází pocitová mapa. Na internetu ji zatím vyplnilo 104 lidí, kteří vložili do mapy 944 hodnotících prvků. Jako kolizní místo v oblasti dopravy označili také ulici mezi bloky 519 a 520.