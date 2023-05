Řidiči zdražení parkování kritizují. V areálu mostecké nemocnice se od dubna změnil ceník pro parkování. Kdo chce nechat auto na parkovištích, kam se vjíždí přes závorový systém, zaplatí v automatu 40 korun za hodinu. Zdarma je jen prvních 30 minut parkování. „Jedná se o rozhodnutí vedení společnosti,“ sdělila mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Stejné opatření se týká krajských nemocnic v okolních okresech. Maximální částka za parkovné je podle webu mostecké nemocnice 300 korun.

Parkování u nemocnice v Mostě. | Video: Martin Vokurka

V mostecké nemocnici byla předtím zdarma jedna parkovací hodina a za každou další platili řidiči 20 korun. V roce 2017, kdy se parkovné zavedlo, byly zdarma dvě hodiny a pak 15 korun za každou započatou hodinu.

Někteří řidiči zdražování kritizují. „Ne každý má zastávku MHD u domu a mnozí pacienti nejsou zrovna ve skvělé kondici. Ostatně proto do nemocnice musejí,“ sdělil Lubomír z Mostu. Podle řidičů je půl hodiny zdarma málo, protože za tu dobu v nemocnici nic nevyřídí. „Nový ceník mi nevyhovuje, ten původní byl tak akurát,“ řekl další návštěvník nemocnice.

Lidé si mohou vybrat, zda chtějí parkovat před nemocnicí nebo přímo uvnitř areálu. O volných místech informují monitory u závor. Po výstavbě parkoviště pro zaměstnance vzrostl počet míst pro auta návštěvníků. K dispozici mají 250 parkovacích míst a dalších 19 je vyhrazeno pro invalidy.

Tlak na nová místa

Na sídlištích v Mostě řidiči dlouhodobě poukazují na nedostatek parkovišť. Proto vzniklo pro dvě stovky aut nové placené parkoviště v ulici Okružní, kde nahradilo zbouranou základní školu. Měsíční poplatek za jedno místo činí 650 korun. Kvůli velkému zájmu bylo parkoviště před otevřením plně obsazeno a vznikl pořadník na místa, která se uvolní.

Náměstek primátora Václav Zahradníček na webu města informoval, že radnice nyní neuvažuje o zavedení tzv. rezidentních zón, ale hledá možnosti zlepšování parkování bez zabírání veřejné zeleně. Například na svažitém sídlišti Výsluní nemá město plochu na velké veřejné parkoviště, takže řešením by mohla být regulace. „Příslušný odbor magistrátu ve spolupráci s komisí dopravy v současné době připravuje pilotní projekt, který by omezoval parkování nákladních a služebních vozidel. Po vyhodnocení tohoto projektu bude uvažováno i o dalších místech, kde by mohlo dojít ke stejnému omezení,“ uvedl náměstek.

Na sídlišti Pod Lajsníkem se plánuje výstavba parkovacích domů. Počítá s tím uzemní studie revitalizace této lokality.

V Mostě chtějí zrušit transitní silnici, která vede parkem. Má být atraktivnější