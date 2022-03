Stanovená doba má stačit na předání dítěte a umožnit, aby se na tomto parkování vystřídalo co nejvíce rodičů.

V Ladově ulici u čp. 1075 bude podle dodatkové tabulky tento režim platit ve všední dny od 6 do 8 hodin a od 12.30 do 16 hodin. To samé bude i v ulici Sukova, kde se změní parkoviště réservé na parkoviště s parkovacím kotoučem.