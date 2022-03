Výstavba nízkého parkovacího domu v ulici Františka Kmocha na mosteckém sídlišti Pod Lajsníkem letos možná vůbec nezačne, i když je na něj v městském rozpočtu 20 milionů korun. Přípravu projektu totiž zkomplikoval nesouhlas části místních obyvatel. Radnice kvůli tomu nemůže počítat se sloučením územního a stavební řízení, které by urychlilo zdvojnásobení plochy pro auta vybudováním nástavby nad současným oploceným parkovištěm. Původní dokumentace se teď upravuje pro zdlouhavější dvoukolové řízení.

„Nečekali jsme to. Předpokládali jsme, že lidé budou nadšeni, když jim usnadníme parkování. Někteří obyvatelé nám ale do toho nakonec hodili vidle,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol. Podle něj zástupci magistrátu lidem předem vše vysvětlovali a udělali maximum pro, aby zajistili souhlas pro jednodušší řízení. Po poslední schůzce se očekávala pozitivní odezva, pak ale přišlo z jednoho domu nesouhlasné stanovisko. Projekt tím sice nabral zpoždění, ale město na realizaci trvá. Argumentuje krizovou situací s parkováním v ulicích Františka Kmocha a Jaroslava Ježka, kde si řidiči dlouhodobě stěžují na nedostatek místa pro auta.

„Pořád vnímáme, že většina obyvatel v lokalitě parkovací nástavbu chce. Je to velmi dobrý projekt, který by navíc zlepšil dopravní situaci,“ uvedl Hrvol.

Archeologové potřebují brigádníky na výzkum pohřebiště Nesvětice na Mostecku

Projekt nadále vychází ze studie, která navrhuje dvoupodlažní objekt na půdorysu oploceného parkoviště. Místo současných 53 stání jich musí být minimálně dvakrát tolik. Podle studie bude mít nízký parkovací dům samostatné vjezdy do každého podlaží – do prvního z ulice Františka Kmocha, do druhého z ulice Václava Talicha, kde se využije převýšení okolního terénu. Díky tomu není třeba stavět nájezdovou rampu. Objekt má být vysoký maximálně čtyři metry, aby nerušil výhled z oken okolních bytů. Parkování nahoře nebude zastřešené.

„Já s tím souhlasím, protože se tady zlepší parkování. Po čtvrté hodině odpoledne už tady místo nenajdete,“ uvedla 46letá Lenka z paneláku 503, který je k místu plánované výstavby nejblíž.

„Když to bude otevřené, tak se dovnitř dostanou přes závoru bezdomovci nebo se tam bude schovávat mládež. A během výstavby tu bude velký problém s parkováním a k tomu hluk a prach. Já to pochopila tak, že většina z nás tu budovu nechce,“ řekla jedna z kritičtějších místních obyvatelek.

Meziboří rozšíří parkování, prověří energii ze Slunce a otevře skatepark

V lokalitě je městský projekt velké téma. „Já jsem stále neutrální, ani pro, ani proti. Stále přemýšlím o tom, jaké to pro nás bude mít dopady,“ dodal další řidič z bloku 503.

Podle náměstka primátora řada argumentů nemůže obstát. Například obavy z nedostatku míst během výstavbu chápe, ale taková dočasné omezení se musí strpět při všech podobných stavbách. „V Most je hlad po parkování. Každý musí pochopit, že parkoviště nelze donekonečna rozšiřovat do stran, ale je potřeba jít do pater,“ řekl Hrvol.

Parkování v Mostě

V roce 2015 připadlo na tisíc Mostečanů 408 aut. V roce 2030 jich má být podle odhadu výzkumníků 482, což je nárůst o 18 procent. Radnice už v roce 2011 plánovala výstavbu několikapodlažního parkovacího domu s placeným stáním pro 488 aut u bloku 612 v ulici Mistra Jana Husa za Kahanem. Kvůli protestům stovek lidí, kteří se báli zhoršeného výhledu a úbytku bezplatných stání, z projektu sešlo. Druhá obří garáž měla být za kinem Kosmos, kde nakonec zůstalo klasické oplocené parkoviště.