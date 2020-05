Obsáhne systém bariér, které budou cvičenci překonávat. Kvůli lepšímu odrazu při skocích a riziku úrazů z pádů pokryje plácek tlumicí odrazná a dopadová plocha. Tato “opičí dráha” imitující zídky, zábradlí a další překážky v ulicích bude první v Mostě.

Mládež, která na malý areál dlouho čekala, je z výstavby nadšená. “Já tam budu asi spát,” řekl parkourista David Horvát. Podle něj bude hřiště hodně využívané. Počet parkouristů, zejména dětí, které dosud trénují na betonových plochách či trávnících, údajně roste. Vznikly různé skupiny, které komunikují přes sociální sítě a natáčejí ze svých akrobatických srazů videa. Odhady hovoří o stovkách cvičenců či zájemců o tuto disciplínu.

Parkour

je druh pohybu francouzského původu, jehož základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím akrobatických prvků, salt, přeskoků a podobně. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi.

Definován byl Francouzem Davidem Bellem. Parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích uměl pohybovat klidně a sebejistě.

