Třem mužům v ošuntělém oblečení, kteří o sto metrů dál míří k plotu od sociálně vyloučené lokality Stovka, ceremoniál nic neříká. Ignorují i plot. Jeden z nich část kovové konstrukce nadzvedne a všichni vejdou dovnitř. U křoví si první muž dřepne na trávník a zbylí dva mu vestoje dělají stín jako strážní andělé. Muž vytáhne injekční stříkačku a píchne si drogu. Asistenti prevence kriminality, kteří parkem procházejí, tomu nemohou zabránit, protože jsou na opačné straně areálu.

Stříkačky nevyhazuje

„Já bez toho být nemůžu,“ svěří se narkoman reportérovi Deníku. Na otázku, zda si bude píchat i v opraveném parku, odpoví: „Záleží podle situace.“ Vzápětí dodá, že před dětmi určitě ne. Použité stříkačky prý na zemi nenechává. „Dám si, ale nevyhazuju. Taky mám děti,“ zamumlá.

Jeho parťák se dušuje, že on drogy nebere, ale o rekonstrukci parku také ví. „Je to bomba, že to opraví, protože tady je všelijaká verbež. Prostě katastrofa. Snad ten park vydrží,“ řekne a zavzpomíná, jak do parku chodil jako kluk z Podžatecké. „To tady ještě byla voda v bazénech a my se v nich koupali. To už je ale dávno pryč,“ zasteskne se mu po době, kdy stříkačky na ulicích byly tabu.

FOTO: Ulice Moskevská začíná vypadat lépe. Dole to už nedrncá

Drogy a opodál noblesní slavnost s klasickou hudbou. Je to obrovský kontrast. Ukazuje reálnou situaci, ve které se má zrodit nový, udržitelný a bezpečný park. Že vzniká ve velmi obtížných podmínkách si moc dobře uvědomuje i ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

„Je to smutné, ale je to tak. Do parku chodí narkomani, protože tu nikdo není a mají tu klid. Prázdný park je pro ně místem, kde je nikdo neruší,“ vysvětluje, když rituál poklepání základního kamene skončí a park si převezmou stavaři. Hrvol doufá, že po rekonstrukci bude návštěvnost parku vysoká. „Až sem lidi budou chodit v hojném počtu a my tu budeme mít asistenty prevence kriminality a správce, tak narkomani půjdou jinam. Odradí je, že v parku nebudou mít soukromí,“ dodá šéf strážníků.

Park prošpikovaný kamerami

Během rekonstrukce bude park hlídat kamera na paneláku v ulici Bělehradská. Staveniště má ve dne v noci chránit před zloději hlídač od stavební firmy. A strážníci budou chodit na kontroly.

Nový, volně přístupný park bude prošpikovaný kamerami, které technici nasměrují na vstupy i východy, na kavárnu, sportoviště a další klíčové body. Kamerový systém svedou do domku stálého správce. Propojení přes internet umožní, že centrála městské policie uvidí aktuální dění v parku. Správci pomůžou s dozorem asistenti prevence kriminality. Služebna městské policie je v sousední sportovní hale. Podle Hrvola zkušební provoz parku ukáže, zda budou bezpečnostní opatření dostatečná, nebo je bude třeba změnit. Oporou ve vymáhání pořádku má být i provozní řád parku.

Nové nádraží v Litvínově nemá občerstvení. Mají to vyřešit automaty

„Doteď to v něm bylo strašné. Až ho opraví, což je dobře, musí ho někdo hlídat, protože tady žijou divný lidí,“ sděluje na třídě Budovatelů 18letá Samanta. Její partner, bydlící ve Stovce, nadává na feťáky a těší se na den, až si děti ze sídliště půjdou do bezpečnějšího parku hrát.

Přes masivní kampaň se ještě najdou lidé, kteří o projektu nic neví. „Jsem z toho úplně vykulená,“ prohlásí u plotu jedna babička, když z ulice Bělehradská pozoruje zablokovaný vstup do parku. „Měsíc jsem tu nebyla a teď vidím plot. Nedá se nic dělat,“ řekne seniorka, která bydlí u parku půl století, s obavou, kudy bude chodit do města.

Park však není zcela uzavřen. Zůstává průchozí po neoplocených okrajových cestách, které vedou mezi ulicemi Bělehradská a Budovatelů, kam se chodí na tramvaj.

Oprava za 84 milionů

Stavební a vegetační práce vzešlé z architektonické soutěže a podnětů obyvatel mají trvat přes rok. Otevření nové odpočinkové zóny pro veřejnost se plánuje na září 2023. Rekonstrukce bude stát téměř 84 milionů korun bez DPH, z toho 25 milionů uhradí město z daru od Nadace Proměny Karla Komárka, která je partnerem projektu. Aby ušetřila své peníze, pokusí se radnice získat dotaci z Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI).

„Park Střed je místo, o které Mostečané stojí a které si zaslouží péči a pozornost,“ říká primátor Mostu Jan Paparega.

Most není bezcenné socialistické město s králíkárnami, upozorňují aktivisté

Náměstek primátora Marek Hrvol poblíž parku kdysi bydlel a jako dítě do něj chodil, takže úpadek areálu zažil. „Jsem rád, že se park dočká obnovy,“ podotýká.

Ředitel partnerské nadace Luboš Veselý označil budoucí park za nové živoucí srdce Mostu. „Máme radost, že se příprava povedla díky zapojení města, architektů a veřejnosti,“ uvádí. Také on věří, že park se stane oblíbenou součástí života Mostečanů a přiláká i lidi z širokého okolí.

„Je to krásný park a doufáme, že bude ještě krásnější a lepší,“ konstatuje architekt Till Rehwaldt. Základní kostrou prostoru parku zůstanou vzrostlé stromy, které se mají zachovat v co největším počtu s ohledem na měnící se klima a globální oteplování. Architekt doufá, že práce na stavbě budou probíhat hladce a že lidé v okolí nebudou moc rušeni. Připustil ale, že starosti mu dělají vnější vlivy. „Vnímám, že průběh stavby nemusí být jednoduchý kvůli současné situaci ve stavebnictví, které se potýká s nedostatkem materiálu,“ vysvětluje.

Nízké nároky na údržbu

Park zrevitalizuje litoměřická společnost Gardenline, která nabídla nejnižší cenu. „Mám nesmírnou radost, že se po delší době zase můžeme účastnit nějaké stavební akce v Mostě,“ řekl Miloš Náprstek ze stavební firmy, která už dělala v Mostě 3D bludiště s rozhlednou v parku Šibeník a několikrát pracovala pro nadaci.

Park je podle investorů navržen tak, aby v budoucnu nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. Veškerý mobiliář, hřiště a objekty budou odolnější vůči případnému poškození a budou se dát snadno očistit či opravit.

Areál ležící u třídy Budovatelů mezi sportovní halou a výškovou budovou SHD-KOMES vznikal v letech 1971 až 1972 během bourání starého Mostu a výstavby nového města. Parku se tehdy říkalo Sadové náměstí, obsahoval tisíce keřů a stromů, kaskádové okrasné bazény, sochy, veřejné osvětlení a zázemí pro odpočinek. Areál, kolem kterého bydlí zhruba 14 tisíc lidí, navrhli koncem 60. let architekt Václav Krejčí a krajinář Otakar Kuča. V éře socialismu park patřil k nejnavštěvovanějším místům ve městě, ale od 90. let po vypuštění vody z bazénků se stal terčem vandalů a přestal plnit svou původní funkci.



Radnice v posledních dvaceti letech chystala několik záměrů na obnovu areálu, ale kvůli nedostatku peněz a jiným prioritám rekonstrukci odkládala. V roce 2019 mostecké zastupitelstvo schválilo klíčovou smlouvu s nadací o financování obnovy parku. Tehdy se náklady na proměnu parku odhadovaly do 73 milionů korun.



Jednou z nadačních podmínek bylo zapojení veřejnosti do plánování nové podoby parku a posílení vztahu místních obyvatel k parku formou společenských akcí či dotazníkových průzkumů. Ve stejný rok na podzim město vyhlásilo architektonickou soutěž, kterou vyhrál tým architektů a krajinářů kolem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana. Porota vybírala z pěti návrhů. „Vítězný koncept jsme ocenili hlavně za čisté krajinářské řešení, které v omezené podobě oživuje původní srdce parku s fontánou a citlivě je doplňuje o nové architektonické prvky. Návrh zároveň nejlépe naplnil zadaná soutěžní kritéria,“ sdělil po soutěži předseda poroty, architekt Petr Lešek.