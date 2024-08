Před rekonstrukcí parku řada lidí pochybovala, že se nové zařízení podaří udržet. Vyplynulo to z anket Deníku i z negativních komentářů na sociálních sítích. „Vsadím se, že hlídky městské policie nebo preventisté budou park brzo taky obcházet obloukem - Nové místo pro nepřizpůsobivé - Měl tam zůstat plot - Park se promění opět v chátrající, draze udržované prostranství - Do roka a do dne si radní budou drbat hlavu za zbytečně vyhozené peníze,“ zněly některé nedávné komentáře.

„Pokud vidí, že se děje něco špatného, tak na to upozorní. Takže i ti nepřizpůsobiví z Budovatelky se naučili, že když se tady nebudou chovat hezky, tak budou vykázáni,“ říká 53letá Romana, která do parku chodí s vnučkou, manželem nebo se psem přibližně čtyřikrát týdně. Bydlí vedle, v ulici Bělehradská, takže má o dění v odpočinkové zóně přehled. „Jsem tu opravdu dost často, takže vidím správu parku, jak uklízí a snaží se to udržovat co nejvíce v čistotě,“ dodává Mostečanka. Podle ní parku pomáhá, že se stanovila pravidla a funguje kontrola jejich dodržování.

Mezitím přicházejí do parku z druhé strany maminky s kočárky a senioři. Venkovní terasy kavárny se plní hosty. Kolem je klid, na trávě ani papírek. Nejhlasitější je zurčení vody v kaskádě a cinkání tramvají na Budovatelce. První květnové návaly po otevření parku ochably, ale dozor i po čtvrt roce zůstává. Volně přístupným areálem, kde chování návštěvníků reguluje provozní řád, procházejí asistenti prevence kriminality, jenž spolupracují se správou parku.

I když je čtvrt roku krátká doba na konečné hodnocení, přesto se aktuální situace jeví příznivá. Potvrzují to i statistiky městské policie. V červenci strážníci zasahovali v parku Střed jen ve dvou případech. V jednom bylo zapotřebí vykázat osoby, které se zdržovaly na sportovišti po 22. hodině a odmítaly uposlechnout správce.

„Ve druhém případě se jednalo o zdržování se osob po 22. hodině v prostoru pódia, které bylo zjištěno operátorem kamerového systému, který na místo vyslal motohlídku strážníků. V obou případech strážníci osoby poučili o provozním řádu a vykázali je,“ sdělil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Městská společnost Sportovní areály Most, která se o park stará, hned po jeho otevření podchytila problematické činnosti a pokusy některých lidí narušit pořádek. „Pochopili, že v tom pokračovat nemohou, protože lpíme na dodržování provozního řádu,“ sdělil ředitel společnosti Petr Formánek.

Výtržnosti a vandalismus, který prorokovali kritici, společnost nezaznamenala. „Jsme velmi rádi, že se jejich očekávání nepotvrdila. Podařilo se něco, v co nevěřili. Není to jen o represi, ale také o práci s lidmi. Největší dík patří správcům a asistentům prevence kriminality, kteří s návštěvníky parku komunikují,“ uvedl Formánek.

Podle několika mladých žen, které v pátek 9. srpna odpočívaly na střešní terase kavárny, bylo pro ochranu parku důležité, že se o areálu před rekonstrukcí hodně mluvilo a psalo. „Lidi předem věděli, že to tu bude zabezpečené, což některé mohlo odradit od toho, aby tu dělali bordel,“ řekla jedna z návštěvnic, které vyzdvihly i pořádání kulturních akcí, jež posilují sociální kontrolu.

„Když tu u poslechu hudby sedí desítky babiček a maminek s dětmi, dealera drog to sem asi přitahovat nebude,“ sdělila Mostečanka. Narážela na to, že dříve bylo ve zchátralém a málo navštěvovaném parku běžné potkat narkomany a najít pohozené injekční stříkačky. Mladé ženy doufají, že park se podaří dlouhodobě udržet v takovém stavu, v jakém je teď. Už před jeho otevřením patřily k optimistkám. „My jsme doufaly, že to půjde k dobrému a že park dá Mostu nějaký nový impuls, i když víme, že je blízko Stovek, přes které se asi jen tak někdo rád nevydá,“ zaznělo během rozhovoru v ženské skupince.

Návštěvnice také ocenily, že park je po úpravě přehlednější, což také zvyšuje pocit bezpečí. „Člověk vidí i za roh. Nejsou tu ta zákoutí jako předtím,“ upozornila žena, která má osobní zkušenost s dozorem. Nedávno svého psa nechala vykoupat v bazénu vodní kaskády. „Nechala jsem ho tam, protože bylo vedro a sám se vrhl do vody. V duchu jsem si řekla - tak schválně, jestli mě někdo vykáže. No a za chvíli byl u mě jeden z hlídačů a pes musel z bazénu. Když jsme šli dál, furt na nás házeli voko. Teď už bych si to samozřejmě netroufla,“ svěřila se chovatelka.

Na zajištění bezpečnosti a pořádku v parku Střed je nyní vyčleněna jedna stálá hlídka asistentů prevence kriminality na ranní a odpolední směnu, včetně sobot a nedělí. Park pravidelně kontrolují také pěší hlídky strážníků, kteří působí ve Stovkách. „Motohlídky na ranní i noční směně provádějí pěší kontroly parku Střed tak, že zaparkují vozidlo a vykonají stanovenou obchůzku několikrát za směnu.

Pravidelný dohled již od prvního dne otevření parku a okamžitá reakce na případné problémy přispěly k tomu, že v současné době je tento režim dostačující. Předpokládáme, že bude takto nastaven minimálně do konce září,“ sdělil ředitel městské policie.

Z pohledu městské policie, která s architekty spolupracovala po celou dobu přípravy a realizace projektu Znovuzrození park Střed, se revitalizace parku podařila a místu významně prospěla z hlediska bezpečnosti i pocitu bezpečí. „Přestože se park nachází v blízkosti problémové lokality, intenzivní a koordinovaná spolupráce asistentů prevence kriminality, strážníků, správců parku a operátorů kamerového systému vedla k tomu, že se negativní scénáře, které někteří předpovídali, nenaplnily,“ dodal Jaroslav Hrvol.

Péči o park Střed uvítal i odborník na rekultivace Stanislav Štýs, který v Mostě zakládal lesopark Hrabák. „Z parku Střed mám dobrý pocit. Je to sice menší území, ale je tam prostor pro každého, i pro nejmenší děti a seniory,“ uvedl. Štýse potěšilo, jak je park frekventovaný. „Původní park byl perfektní a moderně vybavený. Byl to nadstandard, ale nebyl Mostečany zcela využit a nechal se zpustnout.

Po rekonstrukci do něj chodí dost lidí, což se mi líbí,“ řekl. Štýse příjemně překvapilo, že park navštěvuje hodně sociálně slabých obyvatel, kteří jsou ukáznění. „Neviděl jsem, že by se kolem nich shromažďovalo nějaké smetí. Chodí tam také maminky s dětmi, které nešlapou zbytečně do trávy, ale využívají cestičky. Polepšili se. Toto je moc důležité,“ dodal Štýs.

Zákazy v parku Střed

V parku Střed platí přísnější režim než v ostatních mosteckých parcích. Podle provozního řádu je v tomto parku mimo jiné zakázáno vstupovat do vody v prostoru vodního prvku, vhazovat do vody jakékoliv předměty, nechávat psy volně pobíhat, zdržovat se v parku od 22 do 7 hodin, rušit ostatní hlukem či hlasitou hudbou, vstupoval opilý či pít alkohol (vyjma kulturních akcí), kouřit mimo vyhrazená místa, přespávat a vstupovat se zbraní.

Park Střed

Rekonstrukce parku Střed v Mostě začala v roce 2022 a stála 120 milionů korun Je to největší městská investice do parků od vzniku nového Mostu. Nadace Family Foundation Karla Komárka podpořila obnovu parku 25 miliony korun.

Původní areál u třídy Budovatelů vznikal v letech 1971 až 1972 během bourání starého Mostu a výstavby nového města. Parku se tehdy říkalo Sadové náměstí, obsahoval tisíce keřů a stromů, kaskádové okrasné bazény, sochy, veřejné osvětlení a zázemí pro odpočinek.

Areál, kolem kterého bydlí zhruba 14 tisíc lidí, v éře socialismu patřil k nejnavštěvovanějším místům, ale od 90. let po vypuštění vody z bazénků chátral, stal se terčem vandalů a přestal plnit svou původní funkci.

Příprava na obnovu parku začala architektonickou soutěží a zapojením místních obyvatel do plánování nové podoby parku. Vztah veřejnosti k parku se posiloval společenskými akcemi či dotazníkovými průzkumy. Správcem revitalizované zóny je městská společnost Sportovní areály Most (bývalá Sportovní hala Most).

