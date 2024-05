Když to opravíte, tak to zničí – Přece nemůžeme nedělat nic, to by se Most nemohl rozvíjet. Tyto dva protichůdné výroky doprovázejí už léta přípravu snad každé zvelebovací investice v Mostě. Přestože se řada obav ukázala jako přehnaná a někdy i nenávistná, v případě odvážné obnovy zanedbaného parku Střed se zdá být nervozita mezi skeptiky i optimisty větší, protože se jedná o velké peníze vložené do cenného odpočinkového areálu lemovaného z jedné strany deprivovanou obytnou zónou.

Teď je už zrekonstruovaný park otevřen a stal se jakýmsi sociálním experimentem. V příštích týdnech a měsících ukáže, zda se v mentalitě části obyvatel opravdu něco podstatného změnilo a návštěvníci z různých skupin se budou v přívětivějším společném prostoru cítit dobře a na sváry tu alespoň na chvíli zapomenou.