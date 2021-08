V Mostě vrcholí přípravy na rekonstrukci zpustlého parku Střed u sportovní haly. Projekt obnovy plochy o rozloze pěti hektarů čeká na vydání stavebního povolení. Architekti připravují prováděcí dokumentaci, která poslouží jako podklad pro samotnou stavbu i pro výběrové řízení na zhotovitele. „Počítáme s tím, že na podzim proběhne výběr firmy, která si vezme obnovu parku na starost. Stavět by se mělo začít na začátku roku 2022,“ sdělila Deníku ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Mostecký park střed ve čtvrtek 5. srpna dopoledne.Zdroj: Deník/Martin VokurkaOrganizace městu s revitalizací parku pomáhá, poskytne mu 25 milionů korun. Konečná cena vzejde ze soutěže. Její vítěz postaví v areálu také kryté a zároveň průhledné pódium, které bude podobně jako kavárna stát v místě, kde je teď zchátralý okrasný bazén. Díky tomu zůstanou tři plánovaná aktivní centra parku – pódium, kavárna a sportoviště – propojená. Pódium je určené pro divadelní představení a koncerty. Protože bude mít plátno, stane se také letním kinem. Do přilehlého hlediště se usadí až sto lidí. Na pódium bude dobře vidět i z nedaleké kavárny. „V dalších týdnech budeme představovat další prvky v parku,“ uvedla ředitelka nadace.

K zajímavostem projektu patří i to, že se zrecyklují a dále využijí původní materiály parku. Jsou to hlavně žulové desky, které teď tvoří vodní prvek. Z kvádrů řemeslníci vytvoří nový bar v kavárně a podstavec pro umělecká díla v parku. Tvůrci projektu také využijí pohledový beton, který podle nich souzní s původní architekturou města a vhodně ji doplňuje.

Dokumentace řeší i hospodaření s vodou. Pro nadaci je zásadní, aby obnovy veřejných prostor šly ruku v ruce s nejmodernějšími trendy v oblasti přizpůsobování měst dopadům klimatické změny. Ve spodní části parku proto vzniknou průlehy, tedy snížená místa, do nichž stéká dešťová voda. Vodu v parku zadrží zelené střechy kavárny a domku správce i květnatá louka. Výrazně šetrněji má fungovat zásobování vodního prvku. Voda nepoteče jako kdysi z vodovodu, ale z nově vyvrtané studny.

Novinkou je i vyhlášení veřejné sbírky na obnovu parku. Kdokoliv do ní může přispět přes web nadace. „Snaha aktivně zapojit lidi do veškerého dění kolem parku představuje jeden z pilířů fungování naší nadace. Abychom upevňovali vztah široké veřejnosti k budoucímu krásnému parku, využíváme jako jeden z nástrojů právě veřejnou sbírku. Jde o logické vyústění spolupráce s městem, lidmi a organizacemi, na které si od počátku velmi zakládáme. Pevně věřím, že lidé se u nás na webu zastaví v sekci darujte,“ uvedla ředitelka.

Dary pomůžou dokončit rekonstrukci včetně původních uměleckých děl, obnovit vegetační zóny a vodní zdroje a vytvořit udržitelný prostor pro odpočinek, kulturní i sportovní vyžití.

Řada Mostečanů opravu parku vítá, ale někteří se obávají vandalismu a výtržností. „Jsem ráda, že se park vylepší, ale nevěřím, že se udrží klid a bezpečnost. Lidi tu budou pořád a bude rachot. Centrální park by se měl oplotit a přes noc zamykat, jako je to běžné v cizině,“ sdělila 70letá Jana, která bydlí v paneláku u parku. Argumentuje tím, že z druhé strany je sociálně vyloučená lokalita Stovka a že do parku chodí hlučné party, bezdomovci a narkomané. „Lidi se kvůli nim stěhují pryč. Proto jsem k bezpečnosti v parku skeptický,“ řekl 73letý Petr, který zažil zrod parku. „Není špatný, ale chce to opravit hlavně cesty,“ dodal.

Místo plotu kamery, správce a strážníci

Projekt s oplocením nepočítá. Bezpečnost mají zajistit stálý správce, dozor městské policie, kamerový systém a další opatření. Toto téma patřilo k nejdůležitějším během přípravy celého záměru.

Letos uplyne 50 let od založení parku. Vznikal v letech 1971-1972 pod názvem Sadové náměstí, obsahoval tisíce keřů a stromů, kaskádové okrasné bazény, veřejné osvětlení a zázemí pro odpočinek. Areál od 80. let chátral a postupně přestal plnit svou funkci. Jeho nová podoba vzešla z architektonické soutěže a odborných a veřejných připomínek.V posledních letech prošel největší změnou park Šibeník, kde vznikla rozhledna a lanové centrum FunPark s dětským hřištěm. V plánu je stavba občerstvení s toaletami, které budou sloužit návštěvníkům celého parku.