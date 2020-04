Šest kluků ze Stovky si v úterý 14. dubna dopoledne bez nasazených roušek hrálo v liduprázdném parku Střed u sportovní haly. Dva spolu boxovali a ostatní je povzbuzovali. Když zápasníci spadli na zem, Deník jim ukázal obrázky vítězného architektonického návrhu na rekonstrukci parku, která je v plánu do roku 2022. U haly, kde si výrostci udělali ring, vznikne multifunkční hřiště.

„To bude pecka!“ vykřikl nadšeně 11letý Martin a ostatní souhlasili. Do zpustlého parku chodí každý den a jeho vylepšení by uvítali. Jsou rádi, že areál zůstane po úpravě volně přístupný. Kdyby mohli něco doplnit, byla by to trampolína. „Alespoň tři,“ řekli. Boxeři se dušovali, že na hřišti budou slušní a ohleduplní k cizím dětem a že na pořádek sami dohlédnou. Tentokrát ale na něj dohlédli raději dospělí. Krátce po debatě kluky z místa vykázali asistenti prevence kriminality.

Údržbář Zdeněk Linda, který park pravidelně uklízí, si dělá o budoucnost klidové zóny starosti. Obává se, že nové vybavení po rekonstrukci moc dlouho nevydrží právě kvůli partičkám ze sousední problémové ulice. I jemu se ale návrh změn líbí. „Bude to hezké, ale hlavně aby to nezničili,“ prohlásil při pochůzce s pytlem, do kterého dával dlouhými kleštěmi odpadky.

Když mu Deník ukazoval plány architektů, zavzpomínal na své dětství, kdy se s kamarády koupal v okrasných bazéncích s vodopády. Ty jsou dávno rozbité a bez vody.

Pamětník proto ocenil, že návrh počítá alespoň s částečnou obnovou vodních prvků a že je součástí plánu i kavárna, domek pro správce, kamerový systém a pódium pro malé kulturní akce. „V Mostě nic takového není,“ dodal. Doufá, že když bude park pod dohledem, ubude nepořádku a jehel od narkomanů.

První vlaštovka

Vítězný návrh architektů a krajinářů kolem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana vzešel z architektonické soutěže o Cenu Nadace Proměny, která bude obnovu parku dotovat. „Architektonická soutěž na obnovu parku Střed je v Mostě první vlaštovkou ve způsobu navrhování veřejného prostoru, navíc vůbec poprvé připravenou ve spolupráci s veřejností,“ uvedl Luboš Veselý z vedení nadace.

Záměrem města je mít opět živý park s udržitelnými vodními prvky a zázemím pro setkávání. „Tyto potřeby vítězné řešení naplňuje, vyrovnává se i s rizikem vandalismu a s tím, abychom zvládli udržet provoz parku do budoucna,“ okomentoval výsledek soutěže primátor Mostu Jan Paparega.

Podle poroty vybraný návrh nejlépe splnil zadání soutěže a park řeší tak, aby údržba byla levná a časově nenáročná. Pokud vandalové objekty poškodí, budou se moci snadno očistit či opravit. Na projektu se ještě bude pracovat, aby byl Střed centrálním parkem města. Porota například doporučila, aby se do další přípravy zapojil odborník na společenská témata, aby se park víc odlišil od blízkého Šibeníku a aby se rozšířily vodní prvky. Kácet se má minimálně a další stromy se dosadí. Umělecká díla v parku zůstanou.

Celkem soutěžilo pět architektonických týmů. Všechny návrhy si lze prohlédnout na webu nadace. Plánovaná výstava v Centralu, oficiální představení vítězného návrhu a otevřená diskuse architektů s Mostečany bude kvůli pandemii koronaviru až na přelomu srpna a září. Po zpracování projektové dokumentace by v roce 2021 měly začít stavební a vegetační úpravy. Nadace zaplatí 25 milionů korun, město 35 milionů. Otevření parku se plánuje v roce 2022.