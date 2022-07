„Zrovna jsem o tom mluvila s manželem, že tady na severu Čech je to mnohem hezčí než dřív. Je vidět, že se tu víc kultivuje a přibývá vyžití pro děti,“ dodala návštěvnice, která si pamatuje i starý Šibeník. „Kdysi tu nebylo vůbec nic, jen stromy a keře. Teď je to příjemnější místo na procházky a posezení,“ řekla Daniela Barton.

Na udržovaném zalesněném kopci lemovaném loukami a obklopeném ze všech stran sídlišti bylo ve středověku popraviště. Areál o rozloze přes 60 hektarů pak dlouho sloužil jako vojenské cvičiště a za 2. světové války v něm stál kanón protiletecké obrany. Zakládání centrálního městského parku začalo vysazováním stromů v 60. letech, kdy kolem vznikal nový Most.

Tehdejší komunistický režim měl s Šibeníkem velké plány. Rozvojová studie obsahovala vodní plochy, letní kino, restauraci, muzeum, pionýrský dům a čtenářský koutek s cukrárnou. Nic z toho, včetně plotu o délce přes tři kilometry, se nepostavilo. Před rokem 1989 vznikla jen tři dětská hřiště s betonovým vláčkem, prolézačkami a altány, která ale už neexistují. Od roku 2006, kdy radnice začala park upravovat, se postupně otevírají nové atrakce.

Nyní se u bludiště staví jednopodlažní objekt občerstvení, kde bude i WC pro ženy, muže a invalidy, včetně přebalovacího pultu pro mimina. Stavbu obloženou dřevem obklopí terasa, od níž povede chodník ke hřišti. Investice si vyžádá přes osm milionů korun.

„Záchody se tu budou hodit,“ poznamenal 21letý Václav, který do parku chodí cvičit a provizorní čtyři mobilní toalety nepovažuje za dostatečné. Rozšíří se i nabídka potravin. V otevřené pokladně bludiště se dají koupit jen balené drobnosti, chlazené nápoje nebo sušenky, ale v nové provozovně budou i teplá jídla.

Už nic nechybí

Deníkem oslovení Mostečané uvedli, že v parku jim už nic nechybí. „U workoutového hřiště byl problém se světlem. Když jsem přišel večer po práci cvičit, byla na hřišti tma, ale už to vyřešila jedna lampa. Sice nesvítí na všechno, ale je to lepší než dřív,“ sdělil 29letý Patrik. Díky venkovní posilovně si Šibeník oblíbil. „Předtím jsem do parku moc nechodil, jen občas se psem, protože to tady bylo zarostlé a nedalo se tu skoro nic dělat,“ vysvětlil.

V poslední době se v parku objevují i pítka. „Když se zlepšuje zázemí, lidi to přitahuje,“ konstatoval další návštěvník.

Podle 74letého Jiřího kazí pozitivní dojem z parku jen vandalové. „To, co se v parku postavilo, je dobrá věc, akorát někteří lidi si toho neváží. Boxovací pytel se už musel několikrát měnit. Proto bych další pítko nedoporučoval,“ řekl senior, který patří k nejstarším cvičencům na venkovních hrazdách.

Cvičí na nich ob den, v létě i zimě, a po tyčích dokáže šplhat bez přírazu. Šibeník zná od roku 1974, kdy se do Mostu nastěhoval. „Park už tenkrát fungoval, ale stromy byly ještě nízké. Pak to ale začalo zarůstat,“ zavzpomínal starousedlík, který oceňuje proměnu zanedbávaného lesoparku v místo pro relax.

„Takové velké oddechové zóny, jaké buduje Most, moc měst nemá,“ uvedl senior, který dřív chodil na Benedikt, ale teď dává přednost Šibeníku. Park je uprostřed města, snadno dostupný ze všech stran a pro stromy z něj nejsou vidět paneláky. „Když tu jsem, město mě neruší. Připadám si tu jako v přírodě,“ vysvětlil Mostečan.

Podobně příjemně se mají lidé cítit v nedalekém parku Střed, který se nedávno začal kvůli zchátralosti a opuštěnosti rekonstruovat za 84 milionů korun. Bude v něm kavárna, pódium, kaskáda s vodotryskem, multifunkční sportoviště a domek správce. „Věřím, že se nám povede park proměnit v oblíbené místo, jakým byl dřív,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Stavební a vegetační práce vzešlé z architektonické soutěže a podnětů obyvatel mají trvat přes rok. Otevření nové odpočinkové zóny pro veřejnost se plánuje na září 2023.