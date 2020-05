Úchylové, přepadávání, drogy, vagabundi, skrýše v houštinách… O lesním parku na kopci Šibeník, kde prý bývalo ve středověku popraviště, řada lidí ještě před pár roky nemluvila dobře. Například 66letá Anna si do něj troufla jen s manželem. Bála se narkomanů. Teď už do parku vodí sama vnoučata. Cítí se bezpečně.

„Je to paráda. Feťáci se nemají kam schovat, protože je to tady všude vysekané a je víc vidět. Občas sem zajedou i policajti,“ tvrdí seniorka na novém dětském hřišti uprostřed areálu, kde bývalo nepřehledné křovisko. Anna oceňuje i instalaci osvětlení a to, že v parku, kam nesmí auta, mohou děti pobíhat.

Deník hovořil na Šibeníku s deseti ženami ve věku od 33 do 75 let o jejich pocitu bezpečí. Osm z nich potvrdilo úlevu. Dvě uvedly, že se ve dne v parku nikdy nebály, ale v posledních letech v něm pozorují pozitivní změny na lidech. Většina se shodla, že pomáhá vyšší návštěvnost, která zahání nejistotu. Všechny ženy ale potvrdily, že večer by bez doprovodu do parku stále nešly. Podle nich by se měl dál rozvíjet.

„Jsem radši, když je tu víc lidí. To se cítím lépe. Nevíte, kdo na vás vyskočí, ale když jsou poblíž lidi, tak se nebojíte,“ řekla 75letá Ivana. Do parku chodí pravidelně 20 let až dvakrát týdně a špatnou zkušenost nemá. Ocenila zázemí pro mládež a prosekání dřevin. „Prokouklo to,“ popsala. Park označila za hezký k procházení.

„Před 10 lety to tu bylo hrozné. Samotná holka měla strach z přepadení. Teď ten pocit nemám,“ sdělila jedna z návštěvnic. Příčinu vidí i v kontrolách a otevření FunParku. „Tam se člověk cítí fakt dobře,“ dodala.

Hlučná omladina s alkoholem

Podle 67leté Radky, která do parku chodí několikrát denně, se v něm sice srocuje hlučná omladina a popíjí alkohol, ale i ona připustila změny. „Park mi přijde klidnější,“ doplnila 33letá Markéta.

„Já se tu nikdy nebála, ale zlepšení vidím v tom, že jsem tu dřív nepotkávala tolik lidí. Teď jsem si půl hodiny neměla kam sednout, protože všechny lavičky byly obsazené,“ řekla 60letá Helena. Podle ní Mostečané zřejmě duševně dozrávají a táhne je to častěji do přírody. „Dřív byli zakrtkovaní ve městě, ale tím, jak mají sociální problémy, lidi utíkají k lesu. Potkávám tu hodně rodin, mladých lidí a dětí na kolech, což dřív nebývalo,“ dodala.

„U nás takový park nemáme. Mě uklidňuje, má hodně stromů a cítím se tu bezpečně. Neobávám se, že na mě někdo vyskočí. Ve dne sem chodí dost lidí. Tím líp. Kdyby se něco stalo, zavolám,“ potvrdila výpovědi Mostečanek 38letá Lenka z Chebu.

K podobnému zjištění došla městská policie, která minulý týden zveřejnila výsledky průzkumu pocitu bezpečí v Mostě za rok 2019. Zatímco v letech 2017 a 2018 padaly parky na dno žebříčku, nový průzkum zaznamenal u parků nejvýraznější zlepšení ze všech sledovaných oblastí. „Z toho jsme měli obrovskou radost, protože tento výsledek přišel až po více než dvou a půl letech od doby, kdy jsme zaváděli různá opatření pro zvýšení pocitu bezpečí v parcích,“ sdělil šéf strážníků Jaroslav Hrvol.

Průzkum prokázal méně strachu hlavně v oživeném parčíku u radnice a na Šibeníku, kde podle respondentů pomohla úprava zeleně, osvětlení a výstavba lanového centra, které přilákalo výletníky. Podle Hrvola to odradilo problémové lidi a návštěvníci si park chrání sami svou přítomností.