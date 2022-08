„Nemám strach sem chodit, ale před půl hodinou tu jeden muž nadával nějaké ženě. Možná to byl pár, který si jenom něco vyříkával,“ sdělila na dětském hřišti „u slona“ 34letá Hana, která bere své děti do parku zhruba jednou týdně. Podle ní parku prospěly hlavně lampy a prosekávání porostu. „Cítím se tu v bezpečí, protože mám lepší rozhled,“ uvedla.

U novějšího hřiště poblíž okružní křižovatky ulic Jana Palacha a Višňová je skrz lesík vidět na hlavní cestu v parku. Lze tak mezi stromy pozorovat i postavy, které se blíží po cestách od plání nad poštou nebo divadlem. Dřív tu přitom v houštinách policisté hledali kriminálníky či věci z trestné činnosti, které se v neudržované zeleni daly snadno skrýt.

„Jak je to víc prosekané, tak je to lepší,“ souhlasila další z oslovených žen, která byla na procházce s vnučkou. „Park se mi líbí, ale divným lidem se nevyhnete nikde,“ dodala. Podle ní ženám pomáhají sociální sítě, kde se informují o podezřelých jedincích. „Já žádnou špatnou zkušenost v parku nemám,“ svěřila se jiná návštěvnice.

Agresivní návštěvník parku

Městská police koncem července informovala, že při kontrole Šibeníku dva mladíci upozornili strážníky na agresivního muže, který se pokusil napadnout neznámou ženu. Hlídka našla na lavičce ležícího muže, který po oslovení prudce vstal a snažil se na strážníky zaútočit. Pak upadl na zem, sundal si botu a hodil ji po hlídce. „Strážníci spolu s přítomnými policisty použili donucovací prostředky a muži přiložili pouta, aby ho zklidnili. Přestože byl spoutaný, stále vykazoval značnou míru agresivity,“ popsala případ mluvčí městské policie Veronika Loucká. Muž byl pravděpodobně pod vlivem psychotropních látek a po ošetření lékař rozhodl o převozu na záchytnou stanici.

„Teď je tu spíš klid. Bezdomovců sem nechodí tolik jako dřív. Občas spí na lavičkách, nebo sem natahají bordel, který pak musíme uklidit,“ řekl v parku městský sběrač odpadu. V areálu je i díky němu čisto, louky jsou posekané a schody zametené.

Park Šibeník v Mostě se dál mění. Vzniká tam první občerstvení s toaletami

A v relaxační zóně přibylo v posledních letech i zábavy. Ta podle oslovených žen také pomáhá k pocitu bezpečí, protože návštěvnost parku je vyšší než dřív a lokalita je pod větší sociální kontrolou. Proto žádná z žen ve středu neuvedla, že se v parku bojí.

„Vzpomínám si na dobu, kdy se tu i přepadávalo,“ poznamenala 72letá Jana. Za nejlepší počin na Šibeníku označila otevření FunParku s bludištěm v korunách stromů, rozhlednou a dětským hřištěm s terasou na občerstvení. Proto park láká také turisty, kteří dřív neměli důvod Šibeník poznat.

Čísla se nijak neliší

Policie neeviduje v létě nárůst deliktů na Šibeníku. „Kriminalita v parku se výrazně neliší od ostatních částí města,“ sdělila policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

V minulosti ale Šibeník policisty docela dost zaměstnával. Například v květnu 2009 ho pročesalo šedesát policistů se psy, protože se v parku stalo několik trestných činů. Policisté tehdy pátrali po hledaných osobách, drogových dealerech, záškolácích a po věcech z trestné činnosti. Zkontrolovali tři muže objevené v houští, ale nikdo nebyl celostátně hledaný.

Starý Most stále žije, ale divně. Lidé u jezera mají dražší MHD a svítí mobilem

V parku se kdysi i loupilo a umíralo. Třeba v roce 2015 tam tři výrostci zbili školáka, který skončil se zraněním v nemocnici. Lidé také našli v zeleni dvě mrtvoly bezdomovců. Pitvy však vyloučily násilnou smrt. Tři roky předtím internetová komunita Maminky z Mostecka drsně diskutovala o chlípnících v parku i o údajném znásilnění, na což policie reagovala, že nezaznamenala výtržnictví, ani násilí na ženách.

Bizarní případ se stal v říjnu 2016, kde se v parku večer sešly desítky příznivců takzvané klaunománie ve věku od 12 do 16 let. Některé z dětí měly na sobě masku klauna nebo jiný převlek. Na tom by nebylo nic závadného, jenže teenageři měli na srazu zbraně. Policie nevyzpytatelné partě zabavila různé typy nožů, mačetu, baseballové pálky, nářadí, obušky a další věci, aby předešla výtržnostem či zranění.