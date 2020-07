Ticho, pusto, prázdno. Jen stromy, divoká zvířata a přes dva metry vysoký plevel. Mostecký park Hrabák zůstává nejpodivnějším městským zákoutím pro odpočinek. Potkáte tu spíše bachyni s mláďaty než rodinu s dětmi. Tady vládne tajemný svět houštin.

„Je to takové strašidelné, opuštěné místo. Tak to na mě působí,“ řekne 35letá Monika a típne cigaretu ve stínu auta. Stojí na „kulaťáku“, kde dřív stával cirkus. Teď na asfaltovém prostranství straší dvě ošuntělá křesla s gaučem. Monika je uprostřed džungle sama. Dopoledne nikoho neviděla. Ani bezdomovce. Na Hrabáku už párkrát byla, ale vždy ve dne. „Večer bych se bála,“ svěří se a odjede po cestě na Čepirohy. Zůstane po ní jen obláček prachu. Může trvat i hodinu, než se objeví další.

Sedmnáctiletý Petr, který v parku pravidelně venčí psa, potkává vždy jen pár lidí. Hlavně běžce, kterým nevadí labyrint cest zvlněných kořeny topolů. „Chtělo by to tady lavičky, prosekat a osvětlit. To je základ,“ vyhrkne mladík. Dodává, že sem tam spatří feťáky. Překvapení ale číhá jinde. „Běhá tu hodně prasat. A před chvílí nám přeběhly přes cestu dvě srny,“ upozorní 16letý Honza, Petrův kamarád. I podle něj Hrabák nepotřebuje žádné atrakce jen vyčistit a udržovat. „Možná by sem pak chodilo víc lidí,“ dodává.

Pro radnici je v posledních letech prioritou revitalizace parků Šibeník a Střed, které jsou mezi sídlišti. První už spolkl desítky milionů korun a do druhého brzy potečou. Náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost) připouští, že nad odlehlejším Hrabákem dlouhodobě visí otazník.

„Letos jsme se rozhodli, že zahájíme práce na jeho pročištění. Bude to podobné jako s Šibeníkem, tedy prosekat a odstranit černé skládky, aby se lidé nebáli do parku chodit. A pak se budeme s kolegy bavit o tom, co s Hrabákem do budoucna,“ slibuje náměstek.

Radnice kdysi nabízela investorům střed parku k výstavbě vilek. Nikdy se ale nic nepostavilo. Návrh nového územního plánu, který ještě projde veřejnou diskuzí, možnost zástavby ponechává. Zároveň počítá s rozšířením sousední zahrádkářské kolonie. Tyto záměry ale většinu zanedbaných ploch parku neřeší.

O radikální změnu se nedávno pokusila Mostečanka Miroslava Mhilli, která městu doporučila vybudovat v části Hrabáku městskou farmu - dřevěný dům se zázemím pro zvířata. Náklady odhadla na 930 tisíc korun. „Ve vnitřním prostoru domu by byla zřízena ruční dílna pro kreativní tvoření,“ uvedla v návrhu, který přihlásila do soutěže Hejbni Mostem!. V ní veřejnost do 31. července rozhodne, do čeho radnice investuje dva miliony korun.

Jenže porota farmu do hlasování nezařadila. Vysvětlila to tím, že navržený pozemek v zeleni patří mezi nezastavitelné území, kde nelze vybudovat ani plot. „V lokalitě rovněž není v dostupné vzdálenosti splašková kanalizace, kam by bylo možné napojit objekt pro zřízení sociálního zázemí,“ sdělila porota. Podle ní by připojení farmy na inženýrské sítě beztak stavbu výrazně podražilo, čímž návrh nesplnil milionový finanční limit soutěže pro jeden projekt.

Mostečanka navrhovala na Hrabáku i vybudování pole o rozloze 0,2 hektaru pro výsadbu užitkových plodin, což mělo stát 755 tisíc korun. Porota i tuto iniciativu zamítla z podobných důvodů. „Oplocení pozemku sice není součástí návrhu, nicméně lze předpokládat, že z důvodu ochrany altánu i pěstovaných plodin před vandaly a zloději, by bylo oplocení farmy nezbytné,“ informovala komise.

Park Hrabák

vznikl před padesáti lety zalesněním 60hektarové výsypky bývalé stejnojmenné šachty. Kdysi vládnoucí mostecká ODS slibovala před volbami v roce 2002 zvelebení areálu, ale pouze se za 400 tisíc korun opravilo hlavní schodiště. V roce 2013 prošel park rozsáhlou prořezávkou hustého porostu a předloni v něm museli myslivci odlovit přemnožená divoká prasata. V parku je městskou vyhláškou povoleno volné pobíhání psů, kteří ale musejí mít na čelistech náhubek.