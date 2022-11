Sedmdesátiletý údržbář a zástupce domovní správy vypráví, jak všechno bez problémů funguje a proč je to pro dvouvchodový panelák č.p. 328/329 v ulici Hamerská důležité. Dům se loni energeticky osamostatnil, aby nemusel platit vyšší zálohy a snížil celkové náklady na bydlení, což se podle Giampaoliho daří. Díky vlastní výrobě dům nemusí platit drahou energii a zatím hlásí úspory ve výši 40 procent. Nyní 48 domácností splácí pětimilionový úvěr od banky, ale počítají s rychlou návratností investice v řádu jednotek let. Pomoci by jim mohla státní dotace na pořízení zelené technologie a zisk z prodeje přebytku elektřiny do sítě. Očekává se, že tím hodnota bytů stoupne.