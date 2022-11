Lavičku, která je od půlky listopadu součástí stálé expozice 2. světové války na Mostecku, pořídil spolek Severočeský letecký archiv Most (SLA), jenž expozici provozuje a zaměřuje se na regionální historii a osudy válečných veteránů. „Pamětní lavičkou jsme chtěli uctít jednoho z letců RAF, který se narodil přímo v Mostě. Kromě expozice není ve městě nic, co by naše chlapy z druhé světové války připomínalo. Jestliže v Teplicích mají lavičku navigátora Jana Roberta Alexandera, rodáka z Teplic, rozhodli jsme se, že budeme mít lavičku palubního střelce Bohumila Tvrdého, rodáka z Mostu,“ řekl badatel Edvard D. Beneš z SLA a spoluautor publikace Letci RAF z Mostecka.

Dědeček hrdina

Veterán z Mostu už nežije. Lavičku odhalila jeho vnučka, pro kterou to byla velká čest. „Dědeček má pověst hrdiny a rodina ho milovala,“ sdělila 21letá Anežka Tvrdá z Kadaně, kde studuje obchodní akademii. Vstoupit do armády jako dědeček nehodlá, ale zajímá se o válečné dějiny a komunismus a uvažuje o mezinárodních studiích.

V mostecké expozici, která sídlí v Mezinárodním památníku obětem 2. světové války, má její dědeček vyhrazeny dvě vitríny. Jsou v nich osobní dopisy, fotografie i medaile. Veterán kdysi věnoval SLA také stužku od medaile Za chrabrost před nepřítelem a knoflíky z uniformy RAF. Jeden knoflík byl původně s perleťovým povlakem, který skrýval kompas. Tento knoflík se nosil do akce a používal se v případě nouze.

Bohumil Tvrdý za svou válečnou činnost obdržel mimo jiné dva Československé válečné kříže 1939, medaili Za zásluhy I. stupně či zahraniční vyznamenání Star 1939–45, Atlantic Star, Air Clasp, Defence Medal a War Medal. Zemřel v roce 2004 ve Velké Británii, ale předtím svůj rodný Most pravidelně navštěvoval. Badatel Beneš a jeho kolegové s SLA se s ním několikrát setkali. „Po roce 1989 patřil k prvním našim vojákům ze Západu, se kterými jsme osobně hovořili. A on byl samá legrace,“ zavzpomínal Beneš. S veteránem besedovali například v Rokáči Vinohrady na Zahražanech.

Přenosná pamětní lavička je nyní uvnitř památníku, protože expozice se v neděli 13. listopadu po oslavě Dne veteránů na zimu zavřela. Otevře se až na jaře příštího roku, kdy se bude lavička dávat v provozní době na chodník u vstupních dveří pro odpočinek návštěvníků.

Kdo byl Bohumil Tvrdý

Narodil se 4. srpna 1920 v Mostě a vyučil se řezníkem. Jenže pak přišel tragický rok 1938 a mladý muž během nástupu nacistů k moci odjel riskantně do Německa, kde se nechal najmout na loď jako topič, aby odcestoval s kamarádem do USA. Tam se usadil v Houstonu a na živobytí si vydělával jako kovodělník.

Jak zdokumentovali badatelé z SLA, po vypuknutí války připlul lodí do Francie a vstoupil do československé zahraniční armády – přidělili ho k pěšímu pluku v Agde. Po pádu Francie odplul lodí přes Gibraltar do Anglie a z Liverpoolu odjel do campu Cholmondeley. Nejprve narukoval do 1. praporu Československé obrněné brigády, ale v prosinci 1941 ho velení přemístilo k československému zahraničnímu letectvu ve Wilmslow. Krátce poté ho přijali do RAF a zařadili do kurzu palubních střelců. V květnu 1942 už byl na základně Honington a v říjnu téhož roku nastoupil k 311. čs. bombardovací peruti jako tzv. Air Gunner. Měsíc nato absolvoval svůj první operační let. Létal v britském středním dvoumotorovém bombardéru Vickers Wellington (jeho fotka je v mostecké expozici). Při jednom souboji zasáhl těžkou německou stíhačku Messerschmitt Bf 110, ale sestřel mu armáda neuznala, protože nebyl záznam o jejím pádu či zničení po poškození. Do konce války Bohumil Tvrdý působil jako instruktor palubních střelců. Předtím se ještě stihl oženit, vzal si Angličanku.

V srpnu 1945 se vrátil do Československa. Doma zjistil, že matka spáchala sebevraždu, protože jako velká vlastenka neunesla příkoří po Mnichovu 1938, a že otec zahynul v květnu 1945 v Želenicích u Mostu při výbuchu nákladního auta naplněného municí. Osamocený mladý voják byl přemístěn do Plzně, avšak dlouho tam nevydržel. Vzdal se uniformy a vrátil se do Anglie, kde se usadil ve vesničce Lancing a podnikal. Podle SLA například provozoval garáže a jeden čas dokonce pobýval v Africe. Zajímavostí také je, že jeho syn John býval učitelem na chomutovské stavební škole.

Bohumil Tvrdý v seniorském věku dlouho čelil rakovině a 13. prosince 2004 zemřel v nemocnici na infarkt.