Město Most vyhlásilo otevřenou výtvarnou soutěž na návrh památníku hornických tradic a důlních neštěstí. Monument za zhruba dva miliony korun bude stát u kulturního domu Repre a má se odhalit v září příštího roku. Radnice odmítá pochybnosti, že soutěž nedopadne dobře. „Jako člen poroty mohu ujistit veřejnost, že prioritou je, v návaznosti na dialog s odborníky, vybrat kvalitní návrh památníku, který bude následně realizován,“ sdělil primátor Jan Paparega.

V porotě jsou sice tři experti na umění, ale dominují čtyři zástupci radnice. Ta nevidí problém ani v tom, že Repre je zavřené a dosud se nehlasovalo o rozsahu jeho rekonstrukce včetně přestavby okolí. Podle primátora má město o budoucím prostranství u Repre jasno, protože tato fáze projektové dokumentace je hotova. „Umístění památníku pak nebude mít žádné tragické dopady,“ dodal.

Výtvarník, zastupitel a člen komise regionálního rozvoje Luděk Prošek označil postup radnice za neprofesionální. Podle něj nelze navrhovat významný památník v době, kdy se o budoucí podobě celého prostranství ještě nerozhodlo. „Architektura, veřejný prostor a umělecká díla v něm jsou spojená nádoba, měla by být řešena komplexně a odborně,“ uvedl.

Soutěžní návrhy město přijímá do konce října. Porota rozhodne do půlky listopadu, pak zveřejní výsledky a do ledna 2021 zahájí výstavu návrhů. Radnice upozornila, že hornickému Mostu chybí centrální památník havířů či hornictví. Má sloužit i pro pietní akce a hornická setkání. Odhalení je v plánu při 40. výročí havárie na dole Pluto, při kterém 3. září 1981 zemřelo 65 horníků. V září 2021 památník poslouží i při Setkání hornických měst, které bude během Mostecké slavnosti. Ta se kdysi slavila jako Den horníků u Repre, což byl Oblastní dům kultury horníků a energetiků. Dodnes stojí na náměstí Velké mostecké stávky.

„Přestože se může zdát vytváření hornického památníku v době, kdy se hodně hovoří o klimatu a útlumu těžby uhlí, nepochopitelné, své místo v Mostě určitě mít může. Tradice a historie patří ke každému místu,“ uvedl Prošek. Obává se však, že soutěž je nekoncepční, nepřinese kvalitu a nové přístupy. „Most je architektonicky velice cenné město, a to včetně původních uměleckých realizací. Na stavbě města se podíleli vynikající architekti a umělci. Skutečnost, že se do soutěže může přihlásit člověk bez uměleckého vzdělání a tvůrčích zkušeností, hrozí přihlášením mnoha nekvalitních děl,“ varoval zastupitel. Podle něj zárukou nemůže být ani porota, protože většinu netvoří odborníci či nezávislé osoby. Čas na zpracování návrhu by prodloužil a posílil by informovanost. „Pokud bude soutěž zveřejněna jen na stránkách města či regionálně, účast dobrých umělců je téměř vyloučena,“ dodal.

Z oficiálních soutěžních podmínek vyplývá, že město projekt nepodceňuje a chce najít a ocenit nejvhodnější řešení, které má uznávat architekturu centra. Soutěžící musejí zohlednit návrh prostranství, který je součástí projektové dokumentace na rekonstrukci Repre. „V souladu s hornickou tradicí Mostu, trvající několik století, by se mělo jednat o skutečně monumentální dílo zasazené do samotného centra, které musí ovšem respektovat vhodné měřítko vybraného místa,“ píše se v dokumentaci, která vyžaduje moderní přístup. Vylučuje například tradiční figuru horníka v nadživotní velikosti a nabádá umělce, aby připomínka hornických tradic v Mostě působila citlivě a zároveň intenzivně a nepřehlédnutelně.

Podmínkou je výrazná umělecká kvalita, nadčasovost a práce s prožitkem diváka. „Náměstí Velké mostecké stávky bude po rekonstrukci zpevněných ploch důstojným místem pro nově vzniklý památník, stane se jeho významovou dominantou, a zároveň tomuto místu přinese náplň v podobě vzpomínkových akcí, které jistě obyvatelé města Mostu ocení,“ stojí v dokumentaci. Podoba památníku, velikost a materiál je na invenci umělců. Ti mají zvážit odolnost proti vandalům.

Soutěž na hornický pomník



Vítěz soutěže získá odměnu 90 tisíc korun, druhý v pořadí 60 tisíc a třetí 30 tisíc. Po soutěži město zadá vítězi zakázku na realizaci díla, která se musí vejít do 1,8 milionu korun.



Kritéria hodnocení:

komplexní výtvarná kvalita návrhu, celkové umístění v území, ekonomická přiměřenost a udržitelnost zvoleného řešení



Členové poroty:

Mgr. Lada Semecká, Fakulta umění a designu, UJEP

Richard Loskot, Fakulta umění a architektury, TU Liberec

Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD., Fakulta umění a designu, UJEP

Mgr. Jan Paparega, primátor

Ing. Vlastimil Vozka, radní Mostu

Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea a předseda Spolku severočeských havířů Most

Akad. Arch. Petr Nesládek, externí architekt města Mostu



Přizvaní odborníci za magistrát:

Ing. Iva Mazurová, vedoucí odboru rozvoje a dotací

Ing. Tomáš Brzek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Ing. Olga Vyleťalová, vedoucí oddělení investic