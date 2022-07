Start 17. ročníku bude v sobotu 3. záři od 7 do 10.30 hodin u hornického pomníku v ulici Tyrše a Fügnera v Litvínově. Turisty čekají trasy 5, 11, 16 nebo 22 km, cyklisty 20, 50 či 60 km. Startovné pro všechny je 10 korun, děti do 15 let nic neplatí. Pro účastníky je připraven diplom a malé občerstvení. Odměnu dostane nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník. Pochod skončí v kulturním domě v Louce, ve které bude i pietní akce.